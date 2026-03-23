境外金融中心獲利大躍進 元月賺109億元 年增43% 近五年新高

境外金融中心1月獲利開紅盤。據金管會統計，2026年1月3O稅前盈餘3.47億美元（以1月底新台幣匯率31.468元計算，約新台幣109.1億元），寫近五年單月新高，年增43%，主因美國降息帶動資金成本下滑及亞資中心效益發酵。

惟金融圈示警，中東衝突推升通膨，恐延後美國降息時程，成為後續獲利變數。

3O包括銀行國際金融業務分行（OBU）、國際證券業務分公司（OSU）與國際保險業務分公司（OIU），是金融業承作跨境資金調度、投融資的重要樞紐，其獲利高度連動美元利率、資金成本與國際金融市場波動。

回顧近年走勢，3O在2020年獲利衝上39億美元高峰後，隨美國暴力升息推升資金成本、壓縮利差空間，並拖累債券評價轉負，2023、2024年連續兩年獲利跌破20億美元；直到2025年美國啟動降息，資金壓力緩解，全年獲利回升至32.37億美元，正式脫離谷底。

2026年開年動能延續，其中OBU單月大賺108億元台幣（約折合3.44億美元）、年增35%，更寫12年來同期最強紀錄，整體3O獲利比重高達99%，成為本波反彈的核心引擎。

銀行局副局長張嘉魁說，OBU獲利大增主要來自三大動能：一是企業資金需求升溫，帶動銀行間短期拆放增加，推升利息收入；二是降息循環下美元資金成本下降，淨利差回升；三是投資與手續費收入同步改善，形成多元支撐。

展望2026年全年，銀行圈分析，2026年雖有兩大利多，包括台美關稅談判帶動外幣融資需求，以及亞資中心政策持續發酵，有助推升跨境業務量能。

至於證券與保險端，獲利仍受市場波動與制度轉換影響。1月OSU稅前盈餘73.3萬美元，雖月減但較去年同期轉盈，主要反映自營部位在期貨與債券操作上出現投資收益。

整體來看，3O獲利已隨利率循環自谷底回升，但2026年美國降息路徑難判、通膨危機難料，能否進一步成長，關鍵將回到跨境資金需求與國際金融環境的穩定度。