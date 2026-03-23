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台企銀主辦新潤51億聯貸案

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
新潤建設、隆甲建設、金剛資產及辰鴻投資51.2億元聯合授信案，由台灣企銀董事長李嘉祥（右）、新潤機構董事長黃文辰（中）、新光銀行副董事長尚瑞強（左）代表簽約。台灣企銀／提供
新潤建設、隆甲建設、金剛資產及辰鴻投資51.2億元聯合授信案，由台灣企銀董事長李嘉祥（右）、新潤機構董事長黃文辰（中）、新光銀行副董事長尚瑞強（左）代表簽約。台灣企銀／提供

台灣企銀攜手新光銀行主辦新潤建設、隆甲建設、金剛資產及辰鴻投資51.2億元聯合授信案，20日於台北寒舍艾美酒店舉行聯貸簽約儀式，由台企銀（2834）董事長李嘉祥與新光銀行副董事長尚瑞強代表授信銀行團，與新潤機構董事長黃文辰共同完成聯貸合約簽署。

聯貸案資金將用於「桃園市桃園區忠義段668地號、669地號」危老重建案工程。聯貸案獲彰化銀行及上海銀行鼎力支持順利募集，足見金融同業對開發案前景深具信心。

危老重建案基地原址是陪伴桃園人走過近四分之一世紀的新光三越大有店舊址，將重新打造為具規模與品質的宜居住宅，由新潤建設擔任實施者，與隆甲建設、金剛資產及辰鴻投資等公司共同推動。此都市更新案被視為桃園地區具代表性的指標案件之一，基地面積約1,790坪，共735戶，導入飯店管理理念，打造全齡化設施、書店、咖啡館、連鎖超市與商場，基地周邊交通便捷，鄰近山林、學區及醫院，整體發展條件優異。

台企銀致力推廣危老重建及都市更新業務，長期透過危老都更優惠貸款、聯貸、專案融資等多元金融工具，提供企業穩定的資金支持。身為國內唯一中小企業專業銀行，台企銀長期深耕中小企業金融服務，協助中小企業設備升級及營運轉型，提升營運效率與附加價值，未來將持續發揮金融影響力，深化與產業合作，支持城市更新與建設發展，促進區域繁榮，與客戶共同實踐永續發展。

聯貸案 中小企業 新光三越

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