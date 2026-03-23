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台新青少年志工菁英獎揭曉

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
台新新光金控董事長吳東亮頒發社團影響力獎。台新青少年基金會／提供
台新新光金控董事長吳東亮頒發社團影響力獎。台新青少年基金會／提供

台新青少年基金會21日舉辦第26屆「台新青少年志工菁英獎」全國表揚典禮，其中傑出志工獎及社團獎代表獲副總統蕭美琴接見，肯定其卓越貢獻。現場由台新青少年基金會董事長蔡清祥、中華民國童軍文教基金會董事長王文華致詞，台新新光金控（2887）董事長吳東亮及新光人壽董事長魏寶生受邀頒發獎項。

最後由教育部青年發展署署長陳雪玉和衛福部主秘劉玉娟揭曉榮譽獎項「親善大使獎」及「全國菁英獎」得主，其中「親善大使獎」由自學生黃新雅及復興實驗高中黃寶慧獲得。

本屆計有1,830件報名，蔡清祥指出，30位得主中，許多人從受助者轉變成主動付出的領導者，傳承志工的服務精神。王文華表示，青少年志工將服務視為自發性的責任，與童軍的奉獻理念相同。陳雪玉肯定獎項成為青少年「勇敢追夢並實踐」的平台。劉玉娟則深受同學分享的服務事蹟感動。

社團影響力獎共四組社團獲獎，分別為三重高中「不落蒂聯盟」、慈大附中「後山好靚青年志工隊」、高雄成功特教學校「誠摯複式童軍團」以及高雄中學「野一片夢之海」。15所學校獲服務教育楷模獎，台中北新國中及雲林麥寮高中首次獲獎。另南山中學老師陳政潔獲宏揚公益獎。

「親善大使獎」得主，自學生黃新雅長期照護0至2歲具藥毒癮或愛滋嬰幼兒，更研讀理論並應用於服務中。復興實驗高中的黃寶慧，因見證弟弟在美國透過早期聽力篩檢重拾溝通能力，發現台灣青少年聽力篩檢制度缺口，進而創立「青少年聽力保護促進行動」，並向公部門立法遊說。

獲「全國菁英獎」的八名傑出志工，復興實驗高中趙子淇以西洋棋陪伴自閉症孩童建立社交橋梁；同校的楊可煌創立「台灣青年展團隊」，募資百萬元推動偏鄉藝術共創；華美美國學校何品潔將藝術結合公益，陪伴自閉症孩童策劃展覽；義大高中魏廷宇以籃球結合英語學習，陪伴弱勢兒童並將服務延伸至印度。

台南女中許惟淳長期投入國內外志工服務，以音樂與語言專長關懷弱勢；曙光女中李翊甄遠赴迦納陪伴失學女童學習；羅東高商陳湘涵從新住民二代經驗出發，推動多元文化教育；慈濟大學附中周澤恩則將偏鄉成長經驗投入部落關懷與人道服務。

董事長 王文華 青少年

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