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國泰金健康走吸引萬人參與

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導
「2026國泰金控健康走」21日於台北美堤河濱公園熱鬧登場，由國泰金控總經理李長庚（圖中）率領集團高階主管們為活動揭開序幕。國泰金控／提供
「2026國泰金控健康走」21日於台北美堤河濱公園熱鬧登場，由國泰金控總經理李長庚（圖中）率領集團高階主管們為活動揭開序幕。國泰金控／提供

繼去年首度舉辦引發健走熱潮後，國泰金（2882）21日於台北美堤河濱公園盛大舉行第二屆「2026國泰金控健康走」。今年活動規模全面升級，參加人數從去年的5,000人翻倍成長，成功吸引逾萬名民眾響應，正式宣告成為台灣金融業規模最大的健走活動。

國泰金控總經理李長庚、國泰金控獨董吳當傑、國泰人壽代理總經理林昭廷、國泰世華銀行總經理鄧崇儀、國泰產險總經理陳萬祥、國泰證券總經理周冠成、國泰投信總經理張雍川等集團高階主管到場，展現「BETTER TOGETHER共創更好」的品牌精神。

國泰金控近年積極實踐「健康促進」理念，強調健康不僅是事後的醫療保障，更應是主動的生活管理。透過萬人健走活動，結合「FitBack健康吧」等健康促進計畫，將日常步行轉化為長期的健康資產。

本次活動以「全齡友善」與「寵物共好」為主軸，規劃3K健康組、5K歡樂組及8K挑戰組三種路線，全面優化無障礙環境，確保長者、親子家庭與寵物族群都能在基隆河畔享受運動樂趣。為鼓勵民眾完走，沿途設置多處休息補給站，提供充足飲水與健康食補，並設計激勵標語與大型藝術打卡裝置。

今年現場的「聽音樂、逛市集、玩體驗」主題活動規模擴大，市集攤位注入了濃厚的「台灣味」元素，匯集眾多在地排隊美食、文創選物與寵物專屬商品。

此外，除了邀請廣場舞天王「瘋狂麥克斯」、百萬 YouTuber「HOOK」及高人氣萌寵「柴犬七仙女」擔任路隊長帶領萬人齊步走，舞台區更有戴愛玲、小男孩樂團、芒果醬Mango Jump等歌手接力開唱，搭配戶外瑜珈、抱石挑戰、趣味足球等動態體驗，及臉部彩繪、寵物變裝秀等靜態活動。

同時，國泰金控將每一位參加者的步伐轉化為公益力量。連續兩年從每一筆報名費捐出100元予「逆風劇團」與「微光盒子」，支持逆境兒少發展；今年更擴大公益影響力，納入海洋生物保育，同步捐助「中華鯨豚協會」。

吳當傑 國泰金控 總經理

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