解析台美經貿談判 央行最新報告示警三個關鍵點

面對美國近期關稅政策出現重大變化，美國政策已由單純關稅工具，轉為更具戰略性的經貿談判槓桿。中央銀行最新報告示警，我國亦須審慎因應，特別關注一、美方《貿易法》301與232條款調查進展，二、對全球供應鏈影響。三、談判的框架。

因應美國關稅變局，央行表示，當前國際主要經濟體已陸續啟動應對措施。歐盟正重新評估與美國既有貿易協定架構，印度則選擇延後相關談判進程，以觀察政策走向；新加坡、澳洲與南韓等國則積極與美方溝通，釐清新關稅政策的適用範圍與執行細節，並同步研擬替代方案，各國和美國間的貿易協定不確定性仍高。

在此情勢下，我國亦面臨直接挑戰。央行指出，美國於今年3月對包括台灣在內的多個經濟體啟動301條款調查，涵蓋製造業產能過剩、不公平勞動標準等議題，調查範圍與強度均較以往擴大。

在美國關稅法源轉向的不確定性方面，央行也提有三項重點提示： 一、與 IEEPA相比，122條款具備 150天期限及稅率上限明確等特性，川普政府的關稅政策空間相對受限。但美國已加速推動更嚴謹的 301、232 條款調查，各國恐面臨美國更高強度的關稅措施，且調查結果仍具不確定性。

二、針對國家別：美國正強化301調查；未來或輔以極端的338條款作為談判工具，各國或將面臨更大壓力。 三、針對產品別：未來美國除了運用 232 條款之外，亦可能輔以201條款，針對個別產品展開調查，恐使各國相關企業面臨經營決策挑戰。