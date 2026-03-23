聽新聞
0:00 / 0:00
澳洲升息 澳幣聚焦
澳洲央行（RBA）日前宣布將現金利率調升1碼（0.25個百分點）至4.1%，為連續第二個月升息，以應對頑固通膨與伊朗戰事升溫推高的能源成本壓力。澳幣定存高利成為市場焦點，滙豐銀澳幣定存7天期享10%優惠，台新銀則推出澳幣14天期最高年利率7%方案。
中東衝突未解，金融市場正著手因應這場戰事可能打到第2季的可能性，而近來傳統避險策略失靈，不少資金將目光放向澳幣。
滙豐銀即日起至3月31日，針對合格卓越理財客戶以非定存承作幣別資金換匯後辦理專案，可享7天期年利率10%優惠，單筆最低承作金額為等值美金3萬元(含)，每一客戶最高承作總限額為等值美金200萬元（含）。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。