台股太吸金 外幣存款年增率連4跌

國際美元強勢，加上利率維持相對高檔，不過，國內外幣存款成長動能明顯轉弱。中央銀行統計，外幣存款年增幅連續四年下跌；今年前兩個月持續下滑，金融圈人士透露，關鍵在於台股近兩年表現太過強勢，即便美元存款利率有撐，也擋不住民眾資金調度投入台股。

央行統計，外幣存款年增率去年十二月跌到僅百分之○點一四，也是連續第二年低於百分之一，相較二○二二年的百分之十七年增率，幾乎呈現斷崖式下跌。

銀行主管分析，外幣存款前幾年大幅成長，主要受惠於美元升息循環帶動利率優勢，不少民眾透過美元定存或外幣帳戶配置資產。但隨著美國聯準會啟動降息，加上台股這兩年報酬率極佳，「美元定存就算拉得再高，也很難吸引人」。

銀行主管表示，近年來台股在ＡＩ題材的帶動下表現強勢，吸引資金回流本地市場，「部分原本停泊在外幣資產的資金，轉而投入新台幣計價的股票以及ＥＴＦ（指數股票型基金）」。

以去年為例，外幣存款在五、六月年減率分別為百分之九點三、十一點一。當時也是台股四月落底後快速反彈的時候，讓民眾加速出脫外幣轉進台股。

「如今的避險需求也勸不動客戶」，該主管說，中東戰事開始後，原本預期美元避險需求提高，有機會迎來一波客戶轉換成美元，結果台股仍然盤堅，甚至有客戶說「ＡＩ相關產業才有避險功能」。

市場人士指出，對一般投資人而言，美元定存屬於相對穩健的資產配置，但在股市行情熱絡、報酬率預期提高的情況下，資金自然會往報酬較高的資產移動。「當股市有機會賺一成以上，定存百分之四或五的吸引力就會下降」，民眾的資產配置因此隨之調整。