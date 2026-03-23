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中東戰爭引爆貨幣大戰 央行：美元地位短期難撼動

聯合報／ 記者藍鈞達／台北報導
中國大陸想藉由這次中東戰爭增加人民幣的國際吸引力，但中央銀行指出，美元具有金融體系優勢，短期內難以被取代。路透
中國大陸想藉由這次中東戰爭增加人民幣的國際吸引力，但中央銀行指出，美元具有金融體系優勢，短期內難以被取代。路透

中東戰事升溫、伊朗封鎖荷莫茲海峽，帶動國際油價上揚，伊朗甚至評估讓人民幣結算油輪通過海峽，再度引發美元與人民幣結算貨幣的競爭。不過，中央銀行最新理監事會資料指出，雖然地緣政治與政策不確定性可能推升相關討論，但在全球金融市場實際運作下，去美元化難以成形，美元地位短期內仍難撼動。

在國際競逐貨幣影響力的趨勢下，中國大陸也在這次戰事中試圖擴大人民幣在貿易與定價體系中的角色。渣打集團大中華及北亞區首席經濟學家丁爽指出，中方希望透過提升人民幣使用範圍，使其逐步被視為具備安全資產特性的貨幣，以增加國際吸引力的態度明顯。

不過，央行分析，當前市場在面對戰事與通膨預期升溫時，資金反而快速由風險性資產撤出，轉向持有流動性較高、風險較低的美元資產，包括現金及短期票券。近期金融市場變化顯示，在川普關稅政策與中東衝突等不確定因素交織下，美元資產表現仍優於其他避險資產，顯示美元作為全球資金避風港與最重要國際準備貨幣的核心地位。

央行指出，去年四月美國宣布高額對等關稅政策後，市場曾一度掀起去美元化聲浪，當時美股與美債價格下跌、美元轉弱，部分資金轉向其他貨幣或黃金資產。

美債仍是安全性最佳資產

不過，隨後受惠於ＡＩ產業帶動的資本支出，美國經濟展現韌性，再加上聯準會調整政策，釋放流動性，以及美債市場具備全球無可取代的深度以及廣度，國際資金迅速回流美元資產，美股與美債價格反彈，美元指數回穩，去美元化的疑慮已逐漸消散。

央行表示，美元難以被取代的關鍵，在於其背後的金融體系優勢。美國公債市場規模龐大且流動性充足，是全球最主要的安全資產來源；同時美元資產具備高度可交易性與資本自由流動環境，使其長期成為全球資產配置核心。

央行報告也指出，去年以來美公債指數總報酬率高達百分之六，為已開發國家最優，且海外持有美債規模創下新高的九點二七兆美元，因此美債仍是全球流動性及安全性最佳的資產。

央行認為，一旦市場出現風險事件，資金回流美元的機制仍相當強勁。丁爽也說，目前全球市場並未出現拋售美元資產的趨勢，主因在於缺乏可替代的市場。

央行指出，在當前全球經濟格局與市場結構，去美元化雖可能在特定時點因政策或地緣政治因素升溫，但在金融市場實際運作與資產配置邏輯下，在實務上並不易推動，美元仍將維持其國際金融體系中的關鍵地位。

此外，金融圈人士表示，固然中東戰事有可能削弱美元的公信力，不過，因為除了美元外的貨幣如歐元乃至人民幣，國際上的使用量要取代美元尚言之過早。相反的，如果戰事能夠快速結束，美元作為儲備貨幣的地位將可快速恢復，甚至更加穩固。

貨幣 金融市場 國際油價 美元 人民幣 美元匯率 美債

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