OIU保單買氣急噴！1個月業績抵3年

境外保單買氣急噴，OIU業績出現跳躍式成長。據金管會統計，2026年1月新契約保費收入1126.9萬美元，寫近七年單月新高，更一舉超越2023年至2025年三年合計942.5萬美元，呈現「一個月抵三年」的爆發力，顯示市場動能明顯回溫。

回顧過去，OIU從2017年寫下銷售高峰後快速降溫，當年新契約保費達1.68億美元、銷售477件，但隨商品吸引力不足與通路受限，業績逐年滑落，2022年全年僅賣出3件，幾近停滯。

轉折出現在2025年。在亞資中心政策帶動下，壽險業經營OIU業務所得延長十年免稅至2035年底，搭配法規鬆綁，成為市場重啟關鍵。

同時，商品端全面升級，壽險業陸續推出指數型萬能壽險、利變型保單等新商品，鎖定高資產海外客群，提升產品競爭力，帶動保單吸引力回升。

通路面也出現突破。OIU結合高雄資產專區銀行，開放保費融資與保單質借，並串聯OBU、OSU跨業共銷，從過去「單打獨鬥」轉向「集團整合」，放大跨境金融協同效益。

在三大動能帶動下，OIU自2025年下半年開始回溫，8月睽違14個月後首度開張，全年銷售7件、保費374萬美元，逐步脫離谷底。

進入2026年後動能明顯加速，1月單月即賣出6件，保費收入達1127萬美元，無論件數或金額均寫近七年單月新高，顯示政策與市場效益開始集中發酵。

金管會指出，除年初保單銷售旺季因素外，亞資中心效益逐步顯現，帶動高資產客戶回流，是本波成長主因，顯示OIU已從過去商品受限、通路分散的低迷階段，轉向「政策鬆綁＋商品創新＋通路整合」的新發展模式。