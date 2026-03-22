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境外金融中心1月獲利暴衝！降息+亞資助攻 但最大變數來了

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導

境外金融中心1月獲利開紅盤。據金管會統計，2026年1月3O稅前盈餘3.47億美元，寫至少近五年單月新高，主因美國降息帶動資金成本下滑，及亞資中心效益發酵；惟金融圈示警，中東衝突推升通膨，恐延後美國降息時程，成為後續獲利變數。

3O包括銀行國際金融業務分行（OBU）、證券國際業務分公司（OSU）與保險國際業務分公司（OIU），是金融業承作跨境資金調度、投融資的重要樞紐，其獲利高度連動美元利率、資金成本與國際金融市場波動。

回顧近年走勢，3O在2020年獲利衝上39億美元高峰後，隨美國暴力升息推升資金成本、壓縮利差空間，並拖累債券評價轉負，2023、2024年連續兩年獲利跌破20億美元；直到2025年美國啟動降息，資金壓力緩解，全年獲利回升至32.37億美元，正式脫離谷底。

2026年開年動能延續，其中OBU單月大賺108億元台幣（約折合3.44億美元）、年增35%，更寫12年來同期最強紀錄，整體3O獲利比重高達99%，成為本波反彈的核心引擎。

銀行局副局長張嘉魁說，OBU獲利大增主要來自三大動能：一是企業資金需求升溫，帶動銀行間短期拆放增加，推升利息收入；二是降息循環下美元資金成本下降，淨利差回升；三是投資與手續費收入同步改善，形成多元支撐。

展望2026年全年，銀行圈分析，2026年雖有兩大利多，包括台美關稅談判帶動外幣融資需求，以及亞資中心政策持續發酵，有助推升跨境業務量能。

但風險同樣浮現。首先，中東情勢升溫推升通膨壓力，市場預期美國降息時點延後至9月，全年降幅恐縮減至一碼，意味美元資金成本難再明顯下滑；其次，美國10年期公債殖利率回彈至4%水準，將壓抑債券評價利益，對金融業投資部位形成逆風。

至於證券與保險端，獲利仍受市場波動與制度轉換影響。1月OSU稅前盈餘73.3萬美元，雖月減但較去年同期轉盈，主要反映自營部位在期貨與債券操作上出現投資收益。

1月OIU稅前盈餘238.3萬美元，年增46%，則因2026年起改採IFRS17，與去年IFRS4基礎不同，獲利變動可比性有限，但整體仍呈現成長。

整體來看，3O獲利已隨利率循環自谷底回升，但2026年美國降息路徑難判、通膨危機難料，能否進一步成長，關鍵將回到跨境資金需求與國際金融環境的穩定度。

降息 美國

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