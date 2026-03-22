AI如何影響金融從業人員？國內首次調查結果出爐

由永豐商業銀行委託研究，全國金融業工會聯合總會、國立陽明交通大學科技法律研究所副教授邱羽凡、共力研究社四方共同合作執行的「AI如何影響金融從業人員」問卷調查分析報告暨座談活動於3月23日登場。

這是國內首次針對金融業運用人工智慧（AI）影響勞動權益的問卷調查研究，主要採用量化研究方法，透過問卷調查蒐集資料，以探討金融業導入AI的情境與從業⼈員勞動條件及工作內容變化、對AI感受態度及未來焦慮等變數之間關係。問卷調查對象為台灣在職金融從業人員，由全金聯協助發放線上填答問卷（2025年12月-2026年1月），為非隨機抽樣調查，總計回收1,453份，填答者以銀行業為主（整體樣本68%），其次為保險業（18%），證券期貨業與其他（14%）。

主管機關、金融業勞資雙方、相關領域的專家學者都高度重視這項問卷分析結果。金管會副主任委員莊琇媛、勞動部政務次長李健鴻應邀到場致詞、銀行局副局長張嘉魁發表「金融業應用AI監理與發展趨勢」專題演講，並安排李健鴻政次、邱羽凡副教授與談，永豐銀行、富邦金控、玉山金控、渣打銀行、星展銀行等金融人資主管亦參與其中，加上逾百位金融業工會幹部出席，共同以勞、資、政、學互相對話的方式，探討AI運用對於勞動權益影響的主題。

全金聯指出，國外文獻發現AI對勞工就業首當其衝的影響，就是直接執行原本由人工完成的任務，導致勞工離開原本職位；以及新增有關AI開發、人機協作、數位轉型等職務；進而以AI為輔助工具，提升勞工在決策、分析與溝通上的效率，提高個別勞工產能；但是伴隨勞動強度提高、薪資成長受到壓抑、導致結構性失業與工作不安全感上升，致使勞工為此感到焦慮。

全金聯表示，當前AI技術的核心能力在於資料處理、模式辨識、預測分析與語言生成，恰與金融業信用評估、風險控管、投資分析、客戶服務、內部行政流程優化等主要業務的工作需求高度重疊。為此，全金聯與永豐商業銀行合作，受託執行這項問卷調查，希冀探索AI衝擊影響下，勞工的勞動條件將有何變化，若資方為此調整生產方式，勞資之間可以如何透過協商因應變局。

全金聯強調，這次的座談研討以對話溝通的方式，嘗試促成各界思考關於重大金融政策、勞資關係發展的議題，甚至探討如何走向兼顧企業發展與員工權益的最佳治理路徑，作為金融業勞資雙方重要的參考指引。

研究結論重點與相關建議如下：

一、工作異動：任務替代而非人力裁撤 台灣金融業目前處於AI導入初期階段，呈現「工作內容被替代，但勞動力尚未被裁減」的特徵。顯示AI目前在金融業仍偏向輔助角色，尚未達到明顯取代人力程度。但在「資料蒐集與分類」、「資料處理/清理」及「管理與考評」等特定工作內容顯著縮減，反映AI在處理結構化數據與行政自動化方面的替代效果。 二、勞動變化：效率提升與報酬分配的錯位 AI的使⽤對勞動⽣產⼒有正⾯貢獻，但並非線性增長，且未公平反映在員⼯的勞動條件上。亦即AI使⽤能顯著提升⼯作效率，但並非「⽤愈多愈有效」；⾼度使⽤雖可預期效率改善，但表現卻不穩定（變異較⼤），以⾄於與沒有AI系統無顯著差異，這可能與學習成本、制度壓⼒或邊際效果遞減有關。其次，收入與⼯作⾃主性的提升僅在⾼度使⽤AI時出現（且僅具10%顯著性）；低度或中度使⽤即便效率有所提升，也無法顯著使收入增加或員⼯⾃主性提⾼。 三、對未來焦慮：深化使⽤帶來的失業恐懼 儘管⽬前未⾒⼤規模失業，但實證結果顯⽰，員⼯對未來的擔憂卻隨AI使⽤的深化⽽同步增長。使⽤AI程度愈⾼的⼈，愈擔憂AI導入過快，也愈傾向認為2年內或10年內會因AI⽽失業；這顯⽰員⼯在透過AI提升競爭⼒的同時，也更深刻意識到⾃⾝職務被技術取代的可能性。未來失業風險的預期：約31%從業⼈員認為10年內因AI失業的可能性偏⾼或非常⾼，且隨AI使⽤程度愈⾼，擔憂程度愈⾼。這種現象在⺠營機構、主管階級，以及與客⼾互動程度⾼的⼈尤為明顯。

研究結論建議，企業應避免將AI使⽤強度作為唯⼀的績效指標，並透過與⼯會協商，建立AI使⽤效益的公平分享機制與就業保障承諾，才能在技術⾰新中維護勞動權益保障，並且降低員⼯使⽤AI時的焦慮，從⽽促使⽣產效率透過AI穩定提升。

最後在政策建議部分，基於上述發現，本研究提出以下幾項建議，以期在促進AI轉型之際，兼顧勞動保障與分配正義：⼀、企業與政府應規範AI使⽤過程中的相關資料；⼆、企業在AI導入過程，應提升資訊透明度並建立制度化的員⼯溝通機制；三、企業透過適當分配機制，使勞⼯可以共享AI創造的巨⼤紅利；四、在⼈事決策與勞動管理，企業應限制AI直接參與關鍵⼈事判斷；五、企業應保障就業，政府應關注AI對技能結構與勞動市場的長期影響；六、建立企業與⼯會間的協商機制，確保上述建議落實。