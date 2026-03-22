3大境外金融中心1月賺3.4億美元 OBU衝5年同期新高

金管會統計顯示，3大境外金融中心今年1月稅前盈餘為3.47億美元。若觀察貢獻主力國際金融業務分行（OBU）表現，1月OBU獲利為新台幣108.1億元，受惠銀行間同業短期拆放增，加上降息環境外幣利息支付成本下滑，帶動獲利創5年同期新高。

金管會推動3大國際金融業務，包括國際金融業務分行（OBU）、保險國際業務分公司（OIU），以及證券國際業務分公司（OSU），俗稱「金融3O」。

金管會公布3大境外金融中心今年1月稅前損益統計，若以台灣銀行1月底美元對新台幣結帳匯率31.405計算，合計1月獲利3.47億美元。

撐場主力OBU單月獲利為新台幣108.1億元，換算為3.44億美元，金管會銀行局副局長張嘉魁指出，若跟去年12月相比，月增新台幣30億元，主要是因投資收益、手續費淨收益增加帶動；若跟去年同期相比，銀行因同業間拆存部位較多，帶動利息收入，加上去年大環境降息下，銀行支付外幣利息成本有所下滑，帶動OBU單月獲利108.1億元，創下5年同期新高，年增達34.8%。

金管會證期局副局長黃厚銘表示，今年1月OSU稅前獲利73.3萬美元，跟去年同期相比由虧轉盈，主要是自營部位產生利益帶動。

保險業今年接軌國際財務報導準則第17號保險合約（IFRS 17），獲利改以IFRS 17基礎計算，因此無法跟去年同期IFRS 4基礎下的獲利做比較。

金管會保險局副局長陳清源指出，保險業1月稅前賺238.3萬美元，壽險業單月虧損50.2萬美元，產險業賺265.7萬美元，再保險業賺22.8萬美元。至於保費收入與件數，1月保單件數合計180件、呈現年減53件，分別為壽險業6件、產險業10件、再保險業164件。

陳清源指出，雖件數呈現年減，但因單件金額較大，1月整體保費收入合計1376.2萬美元，年增1355萬美元。壽險業保費收入1126.9萬美元，產險業保費209.4萬美元，再保險業為39.9萬美元。