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AI對金融業人員影響首次調查報告出爐 全金聯23日發表

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
全金聯將於23日發表「AI如何影響金融從業人員」問卷調查分析報告。（路透）
全金聯將於23日發表「AI如何影響金融從業人員」問卷調查分析報告。（路透）

全國金融業工會聯合總會（全金聯）今日表示，「AI如何影響金融從業人員」問卷調查分析報告將在23日揭曉，全金聯也將在當天舉辦大型座談會，這也是國內首次針對金融業運用人工智慧（AI）影響勞動權益的問卷調查。

這份調查是由永豐銀行委託研究，全國金融業工會聯合總會（全金聯）、國立陽明交通大學科技法律研究所副教授邱羽凡、共力研究社三方共同合作執行。金管會副主委莊琇媛、勞動部政次李健鴻都將出席致詞，銀行局副局長張嘉魁也將發表專題演講。

此外，永豐銀行、富邦金控、玉山金控、渣打銀行、星展銀行等金融人資主管亦受邀參與，加上逾百位金融業工會幹部出席，共同以勞、資、政、學的社會對話方式，探討AI運用對於勞動權益影響的主題。

全金聯表示，當前AI技術的核心能力在於資料處理、模式辨識、預測分析與語言生成，恰與金融業信用評估、風險控管、投資分析、客戶服務、內部行政流程優化等主要業務的工作需求高度重疊，因此希望透過這次的問卷調查，進一步的了解AI衝擊影響下，勞工的勞動條件將有何變化？若資方為此調整生產方式，勞資之間可以如何透過協商因應變局？

全金聯表示，問卷總計回收1453份，填答者以銀行業為主（整體樣本68%），其次為保險業（18%），證券期貨業與其他（14%），全金聯針對研究結果提出了六大建議，包括：

⼀、企業與政府應規範AI使⽤過程中的相關資料

建議企業就相關資料蒐集、儲存、所有權、員⼯隱私保護、資料合理使⽤⽤途等，與⼯會協商，訂定明確規範。亦建議主管機關就上述事項進⾏統⼀規範，以杜絕個別企業鑽規範漏洞，侵害員⼯權益，獲取不當競爭利益。

⼆、在AI導入過程中，企業應提升資訊透明度並建立制度化的員⼯溝通機制

企業若能清楚說明AI應⽤範圍、⽬的與可能影響，通常較能降低員⼯的不確定感與焦慮情緒。因此，⾦融機構在導入AI時，除技術部署外，也應同時規劃員⼯培訓、資訊揭露與內部溝通機制，使技術轉型能在組織內部形成較⾼的信任基礎。

三、企業透過適當分配機制，使勞⼯可以共享AI創造的巨⼤紅利

若企業將AI使⽤視為績效考核的必要條件，不應過度聚焦於使⽤時間、頻率或操作深度，否則可能忽略⼯作內容重組與專業判斷仍具重要性，也可能迫使員⼯投入額外時間與成本學習新⼯具，反⽽造成短期內⼯作負擔增加，⽽未必帶來穩定的效率提升。

全金聯建議企業亦可考慮建立「效率紅利分享機制」，例如透過薪資調整、績效獎⾦或職涯發展機會，使AI所創造的⽣產⼒增益能在組織內部得到較為公平的分配，這也與多項國際報告所強調的「包容性技術轉型」原則相符。

四、在⼈事決策與勞動管理上，企業應限制AI直接參與關鍵⼈事判斷

本研究問卷結果顯⽰，多數⾦融業員⼯對於AI直接參與績效考核、升遷評估或解僱決定持保留甚⾄反對態度。這種現象與近年「演算法管理」研究中的觀察相呼應。

因此在涉及員⼯權益的重⼤⼈事決策上，全金聯認為企業應保留⼈⼯審查與多元評估機制，使最終決策仍由具責任歸屬的管理者承擔。這不僅有助於維持程序正義與申訴管道，也能避免演算法決策可能帶來的偏誤與治理風險。

五、企業應保障就業，政府應關注AI對技能結構與勞動市場的長期影響

⾦融業勞⼯⾼度擔憂未來因AI⽽失業，且⼤量使⽤AI者擔憂程度更加顯著。全金聯建議企業應在保障就業前提下，協助員⼯進⾏技能調整，以適應導入AI技術後的技能需求，避免員⼯對AI出現在⼯作流程中有所疑慮或抗拒。

政府在推動⾦融科技政策時，亦應同步規劃勞動市場調適措施，例如強化在職訓練、促進技能轉換與⽀持終⾝學習制度。透過產業與勞動政策的協同設計，可使AI技術帶來的⽣產⼒提升，轉化為更具包容性的經濟成長。

六、建立企業與⼯會間的協商機制，確保上述建議落實。

此次的調查也有以下的三大發現，包括：

一、工作異動：任務替代而非人力裁撤

在AI導入初期階段，目前台灣金融業呈現「工作內容被替代，但勞動力尚未被裁減」的特徵。顯示AI目前在金融業仍偏向輔助角色，尚未達到明顯取代人力的程度。但在「資料蒐集與分類」、「資料處理/清理」及「管理與考評」等特定工作內容顯著縮減，反映AI在處理結構化數據與行政自動化方面的替代效果。

值得觀察的是，AI雖然顯著減少了前述⼯作內容，卻未顯著帶動任何新⼯作內容的增加，意味AI⽬前主要發揮的是「減少部分⼯作內容」的功能，⽽非「職務轉型」。

二、勞動變化：效率提升與報酬分配的錯位

AI的使⽤對勞動⽣產⼒有正⾯貢獻，但並非線性增長，且未公平反映在員⼯的勞動條件上。亦即AI使⽤能顯著提升⼯作效率，但並非「⽤愈多愈有效」。其次，收入與⼯作⾃主性的提升僅在⾼度使⽤AI時出現（且僅具10%顯著性）；低度或中度使⽤即便效率有所提升，也無法顯著使收入增加或員⼯⾃主性提⾼。

「效率與分配的不匹配」則是本研究的核⼼發現。低度使⽤者效率提升卻無獲得正向回饋，形成勞動條件的相對惡化；中度使⽤者雖感受到評價提升，但收入未實質增加；⾼度使⽤者因AI使⽤⽽收入增加，但效率表現卻最不穩定。這種錯位顯⽰⽬前的分配機制未能精確對應AI創造的⽣產⼒改善。

值得注意的是，從異質性分析顯⽰，AI使⽤的紅利更傾向惠及⾼薪者。⾼所得者（年薪150萬元以上）在使⽤AI後，⼯作效率提升更明顯，且伴隨⼯作時程轉趨寬鬆、⾃主性⼤幅提⾼、雇主監控下降、未來升遷機會上升，以及預期未來收入增長的正⾯循環。

三、對未來焦慮：深化使⽤帶來的失業恐懼

儘管⽬前未⾒⼤規模失業，但實證結果顯⽰，員⼯對未來的擔憂卻隨AI使⽤的深化⽽同步增長。使⽤AI程度愈⾼的⼈，愈擔憂AI導入過快，也愈傾向認為2年內或10年內會因AI⽽失業；這顯⽰員⼯在透過AI提升競爭⼒的同時，也更深刻意識到⾃⾝職務被技術取代的可能性。

此外，約31%從業⼈員認為10年內因AI失業的可能性偏⾼或非常⾼，且隨AI使⽤程度愈⾼，擔憂程度愈⾼。這種現象在⺠營機構、主管階級，以及與客⼾互動程度⾼的⼈尤為明顯。

另外也有從業⼈員的技能焦慮。就整體⾦融業從業⼈員⽽⾔，隨著AI使⽤程度愈⾼，愈認為雇主對新進⼈員的AI技能要求將顯著提⾼，這在未滿45歲青壯年員⼯更為明顯，可能反映了⾃⾝對於技能提升的焦慮，以及正經歷著AI使⽤程度愈⾼、⼯作⾃主性愈低的狀況。

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