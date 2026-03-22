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接軌IFRS 17 壽險業2026主打健康險等保障型商品

中央社／ 台北22日電

保險業今年接軌IFRS 17，從過去拚新契約收入轉為更重視合約服務邊際累積，各家壽險業揭露2026年商品策略，包括合約服務邊際（CSM）貢獻度較高的健康險商品、資本需求較低的投資型保單等，成為多家業者今年推動的商品主軸。

保險業今年接軌國際財務報導準則第17號保險合約（IFRS 17）與新一代清償能力制度（TIS），接軌IFRS 17下，銷售保單時將不會認列利潤，後續提供服務時才逐步認列，因此每賣出一張保單的可實現利潤，視為合約服務邊際（CSM）。

簡言之，目前壽險業累積的CSM餘額可當作公司「還沒賺到的利潤池」，CSM因此也被視為衡量保險公司未來獲利能力的重要指標。壽險業近年也開始調整商品布局，從過去積極拚保費收入，轉向更重視保障型商品，以累積CSM餘額。

富邦人壽表示，商品策略會兼顧CSM與TIS自有資本貢獻，降低風險需求、提升資本運用效率，減少財報波動，進而強化經營韌性。今年商品策略持續以分紅保單為主，並著重期繳型、保障型商品，尤其是CSM貢獻度較高的健康險商品，預期今年分紅保單新契約保費可成長超過50%。

國泰人壽指出，今年聚焦3大類主力商品，包括保障型、美元利變型與不受其他保證影響的投資型等3大類商品。其中，保障型商品以新台幣健康險及意外險為主軸，CSM貢獻度高；美元利變型商品無匯率風險，且容易執行資產負債管理；投資型商品則是有穩定的手續費收入，無利率風險且資本需求低。

南山人壽表示，2025年長照險新契約保費年增逾5成，意外險與健康險（A&H）商品新契約保費也穩健成長，持續厚實CSM。今年以保障型商品為推動主軸，聚焦傳統型期繳與A&H商品銷售，輔以投資型商品貢獻穩定的手續費收入。

凱基人壽表示，商品策略不能只考慮CSM，也要兼顧市場端的需求，預計朝向3大主軸設計，一是保障型商品可帶來穩定的保險利潤，二是外幣商品，可協助客戶分散單一貨幣風險並參與全球市場獲利，同時也能強化公司資金運用上的資產幣別適配性，三是投資型商品。此外，第2季將持續推出各類型分紅保單以滿足客戶退休、保障等需求。

至於今年發展重點，台灣人壽分析，考量外在社會面臨高齡化、少子化趨勢，保障型商品具備機會。此外，因資本市場表現亮麗，若想參與股市成果，投資型保單也是選項，至於投資屬性較保守的客群，則可選擇分紅保單商品。

根據各家業者今年揭露的CSM餘額，由高到低依序為國泰人壽5119億元，富邦人壽4032億元，南山人壽近3800億元，台灣人壽達1600億元。凱基人壽2025年底先前揭露預估逾2000億元。

保單 商品

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