金管會：穩定幣開放 跟上國際

美元穩定幣來勢洶洶，立法院財委會等不及行政院版《虛擬資產服務法草案》，明（23）日將審查立委林思銘及民眾黨黨團提出的草案版本。金管會主委彭金隆近日也首度針對供應鏈發展穩定幣及跨境支付作出回應，他表示，政策上已決定台灣未來要有穩定幣市場，政府會加緊思索穩定幣出路，並跟上國際較安全的作法。

本報近期推出陽光行動「台灣穩定幣之路」專題，呼籲政府在美國力推穩定幣專法《天才法案》上路後，必須正視美元穩定幣將進一步擴張版圖，恐侵蝕我貨幣主權，加以近來已有不少台商收到大筆美元穩定幣作為貨款，但國內卻無銀行可承接，會計也難入帳，引發立法院與金管會高度重視。

彭金隆18日向立法院財委會做業務報告時，被賴士葆等多位立委關心政院版虛擬資產服務法草案何時送出，彭金隆表示，行政院已完成審查。

針對財委會即將審查立委版草案，金管會20日出爐的報告也針對立委版本跟政院版本差異部分表達立場，其中尤以立委版直接明定開放虛擬資產衍生性商品，最受關注，金管會認為衍生性商品風險較高，宜保留彈性，由金管會視市場狀況、業者專業能力等，適時研議開放。