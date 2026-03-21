金融業盛事！國泰金控號召萬人齊步走 打造全齡共樂健走派對

繼去年首度舉辦引發健走熱潮後，國泰金控今（21）日於台北美堤河濱公園盛大舉行第二屆「2026國泰金控健康走」。今年活動規模全面升級，參加人數從去年的五千人翻倍成長，成功吸引逾萬名民眾響應，正式宣告成為台灣金融業規模最大的健走活動。

國泰金控總經理李長庚、國泰人壽代理總經理林昭廷、國泰世華銀行總經理鄧崇儀、國泰產險總經理陳萬祥、國泰證券總經理周冠成、國泰投信總經理張雍川等集團高階主管皆親自到場，與萬名參加者共襄盛舉，展現「BETTER TOGETHER共創更好」的品牌精神。

國泰金控近年積極實踐「健康促進」理念，強調健康不僅是事後的醫療保障，更應是主動的生活管理。透過萬人健走活動，結合「FitBack健康吧」等健康促進計畫，將日常步行轉化為長期的健康資產，落實健康的生活型態。本次活動以「全齡友善」與「寵物共好」為主軸，規劃3K健康組、5K歡樂組及8K挑戰組三種路線，全面優化無障礙環境，確保長者、親子家庭與寵物族群都能在基隆河畔享受運動樂趣。為鼓勵民眾完走，沿途設置多處休息補給站，提供充足飲水與健康食補，並設計激勵標語與大型藝術打卡裝置，營造熱鬧的健康應援氛圍。

為了回饋熱情的萬名參與者，今年現場的「聽音樂、逛市集、玩體驗」主題活動規模擴大，市集攤位注入了濃厚的「台灣味」元素，匯集眾多在地排隊美食、文創選物與寵物專屬商品，讓民眾在運動後能品嘗充滿在地情懷的特色小吃。

此外，現場星光熠熠，除了邀請廣場舞天王「瘋狂麥克斯」、百萬 YouTuber「HOOK」及高人氣萌寵「柴犬七仙女」擔任路隊長帶領萬人齊步走，舞台區更有戴愛玲、小男孩樂團、芒果醬Mango Jump等歌手接力開唱，搭配戶外瑜珈、抱石挑戰、趣味足球等動態體驗，及臉部彩繪、寵物變裝秀等靜態活動，讓健走成為一場全齡族群都能參與的戶外派對。

首度報名參加的林小姐表示，聽去年參與的親友推薦，國泰金控健康走有得吃又有得玩，因此今年帶著一家五口報名，一邊遛小孩一邊讓自己動起來，直呼明年還要再來參加！另一位帶小孩來的吳先生則表示，健走途中還有小丑折氣球跟多處拍照打卡景點，真的很適合帶全家大小一起來同樂。

在推廣全民健康的同時，國泰金控更落實企業社會責任，將每一位參加者的步伐轉化為公益力量。連續兩年從每一筆報名費捐出100元予「逆風劇團」與「微光盒子」，支持逆境兒少發展；今年更擴大公益影響力，納入海洋生物保育，同步捐助「中華鯨豚協會」，實踐「不僅為自身健康而走，也為社會公益而走」的活動精神，讓參與者每一步前行都更具意義。

國泰金控表示，未來將持續整合集團資源，透過多元活動號召社會大眾將運動融入日常，以實際行動實踐「BETTER TOGETHER共創更好」的精神，與客戶、員工及社會攜手共創更好的健康未來。

國泰金控於台北美堤河濱公園盛大舉行第二屆「2026國泰金控健康走」，今年活動規模全面升級，參加人數從去年的五千人翻倍成長，成功吸引逾萬名民眾響應，正式宣告成為台灣金融業規模最大的健走活動。圖／國泰金控提供

國泰金控於台北美堤河濱公園盛大舉行第二屆「2026國泰金控健康走」，今年活動規模全面升級，參加人數從去年的五千人翻倍成長，成功吸引逾萬名民眾響應，正式宣告成為台灣金融業規模最大的健走活動。圖／國泰金控提供

「國泰金控健康走」從每一筆報名費捐出100元予「逆風劇團」、「微光盒子」與「中華鯨豚協會」，實踐「不僅為自身健康而走，也為社會公益而走」的活動精神，圖中由國泰金控資深副總孫至德代表捐贈。圖／國泰金控提供

「國泰金控健康走」以「全齡友善」與「寵物共好」為主軸，規劃3K健康組、5K歡樂組及8K挑戰組三種路線，全面優化無障礙環境，確保長者、親子家庭與寵物族群都能在基隆河畔享受運動樂趣。圖／國泰金控提供