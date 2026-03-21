第26屆「台新青少年志工菁英獎」得主揭曉

台新青少年基金會舉辦第26屆「台新青少年志工菁英獎」全國表揚典禮，其中傑出志工獎及社團獎代表獲副總統蕭美琴接見，肯定其卓越貢獻。

典禮邀請第22屆新光街舞大賽U18組冠軍「動動手動動腳」開場，現場由台新青少年基金會董事長蔡清祥、中華民國童軍文教基金會董事長王文華致詞勉勵，台新新光金控董事長吳東亮及新光人壽董事長魏寶生也受邀頒發獎項。最後由教育部青年發展署署長陳雪玉和衛生福利部主任秘書劉玉娟揭曉志工榮譽獎項「親善大使獎」及「全國菁英獎」得主，其中「親善大使獎」由自學生黃新雅及復興實驗高中黃寶慧獲得。

本屆全台計有1,830件服務事蹟報名，台新青少年基金會董事長蔡清祥指出，從本屆30位獲獎者的服務發現，青少年志工不再侷限傳統的服務學習，而是進一步改變社會。許多人從受助中啟發，轉變成主動付出的領導者，傳承志工的奉獻精神，這也突顯青少年在社會洞察與跨領域整合資源的潛力。童軍文教基金會王文華表示，青少年志工將服務視為自發性的責任，與童軍教育的奉獻及服務學習的榮譽精神不謀而合。教育部青發署署長陳雪玉也肯定獎項成為青少年「勇敢追夢並實踐」的平台，學子從中找到未來無限可能。衛福部主秘劉玉娟被得主分享服務時所散發的自信眼神所感動，並期許這份熱忱能持續發光發熱，照亮更多需要的人。

「社團影響力獎」因參賽社團表現亮眼，今年評審團首次增設名額，有四組社團獲 獎，分別為三重高中「不落蒂聯盟」、慈大附中「後山好靚青年志工隊」、高雄成功特教學校「誠摯複式童軍團」以及高雄中學「野一片夢之海」。其中，「不落蒂聯盟」將撿菸蒂轉化為科技與藝術的環保行動，從街頭倡議跨足國際交流，展現出強大的行動力與創新能量。

本屆有15所學校獲得「服務教育楷模獎」，其中臺中北新國中及雲林麥寮高中首次獲獎，顯示青少年志願服務在校園中逐漸擴大影響。另獲宏揚公益獎南山中學老師陳政潔則分享，學生大多以成績定義表現，但志願服務的價值難以量化，藉由獎項的公開表揚，能提升服務能見度，帶動更多青少年關心社會。

「親善大使獎」得主，自學生黃新雅同學長期照護0至2歲具藥毒癮或愛滋嬰幼兒，更研讀《發展心理學》理論並應用於服務中，以製作天然副食品、編織毛衣等行動，陪伴孩子成為重要的情感依附。復興實驗高中的黃寶慧，因見證弟弟在美國透過早期聽力篩檢重拾溝通能力，發現台灣青少年聽力篩檢制度的缺口，進而創立「青少年聽力保護促進行動」（HAT Action），將醫療聽力篩檢資源帶入偏鄉，並跨領域研讀公共政策，草擬《青少年聽力保護法》建議案，積極向公部門進行立法遊說。

獲「全國菁英獎」的八名傑出志工，均展現青少年主動辨識需求、發起改變的行動力。其中有結合自身專長、興趣及創意，發展系統化的志工服務模式，如復興實驗高中趙子淇以西洋棋陪伴自閉症孩童建立社交橋樑；同校的楊可煌創立「台灣青年展團隊」，募資百萬元推動偏鄉藝術共創；華美國際美國學校何品潔將數位藝術結合公益行動，陪伴自閉症孩童並策劃公益展覽；義大國際高中魏廷宇則以籃球結合英語學習，陪伴弱勢兒童成長並將服務延伸至印度；臺南女中許惟淳長期投入國內外志工服務，以音樂與語言專長關懷弱勢。也有得主從個人生命經驗出發，將同理與關懷化為實際行動，如曙光女中李翊甄遠赴迦納陪伴失學女童學習；羅東高商陳湘涵從新住民二代經驗出發，推動多元文化教育；慈濟大學附中周澤恩則從偏鄉成長經驗出發，長期投入部落關懷與人道服務。

第26屆「台新青少年志工菁英獎」長期獲教育部及政府各部會肯定，整合多方資源推動公益，除舉辦年度表揚典禮外，也規劃三天兩夜的交流培力與參訪，拓展服務視野，提倡將志願服務接軌聯合國永續發展目標（SDGs）。