聽新聞
0:00 / 0:00
新台幣探十個半月低點
新台幣匯價昨（20）日收在31.97元，貶值1.7分，是逾十個半月新低，單日成交量達32.085億美元，顯示市場交投熱絡但偏向匯出。由於中東戰事未見緩和，資金持續流向避險資產，新台幣周線已連三黑，市場預期下周恐再度測試32元整數關卡。
觀察資金動向，外資昨日續賣超台股近400億元，本周累計賣超達1,653億元。3月以來，外資自台股提款7,202億元，刷新單月賣超歷史紀錄。
龐大資金匯出，使匯市供需明顯失衡，成為新台幣走貶的主因。
匯銀人士指出，本周新台幣盤中兩度觸及32元關卡，市場對貶值預期升溫。儘管尾盤在央行調節下，多數時間仍能守住32元以下，但只要外資未明顯回流，短期內匯價仍將反覆測試該心理關卡。市場普遍觀望央行對32元價位的態度，成為關鍵變數之一。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。