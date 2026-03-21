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新台幣探十個半月低點

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

新台幣匯價昨（20）日收在31.97元，貶值1.7分，是逾十個半月新低，單日成交量達32.085億美元，顯示市場交投熱絡但偏向匯出。由於中東戰事未見緩和，資金持續流向避險資產，新台幣周線已連三黑，市場預期下周恐再度測試32元整數關卡。

觀察資金動向，外資昨日續賣超台股近400億元，本周累計賣超達1,653億元。3月以來，外資自台股提款7,202億元，刷新單月賣超歷史紀錄。

龐大資金匯出，使匯市供需明顯失衡，成為新台幣走貶的主因。

匯銀人士指出，本周新台幣盤中兩度觸及32元關卡，市場對貶值預期升溫。儘管尾盤在央行調節下，多數時間仍能守住32元以下，但只要外資未明顯回流，短期內匯價仍將反覆測試該心理關卡。市場普遍觀望央行對32元價位的態度，成為關鍵變數之一。

匯價 央行 市場

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