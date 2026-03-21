新台幣探十個半月低點

科技熱潮席捲全球，美股半導體屢創新高，連「金銀銅」等金屬價格也瘋漲到史上新高，讓不少年輕世代因入場門檻過高，望之興嘆。2025年11月將來銀正式推出美股與ETF投資服務，為純網銀首例。主打「全數位服務」與「不到1,000元的低門檻」，投資人只需新台幣1,000元或30美元，輕鬆開啟理財大門。

2026-03-21 00:32