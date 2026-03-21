中華郵政去年賺逾百億 董座王國材：今年拚再創佳績

中華郵政轉型逐步見效，2025年稅後淨利達101.54億元。中華郵政董事長王國材昨（20）日表示，去年在國際金融動盪環境下，仍繳出逾百億元獲利，主因經營彈性提升與資金運用調整到位；由於全年績效超出目標約60億元，員工考績與獎金可達4.4個月，優於預期。

回顧去年營運，受美國總統川普推動對等關稅政策影響，新台幣於4月大幅升值，中華郵政6月一度出現239億元巨額虧損，創歷史新高。不過，在資金運用團隊靈活操作、郵務、儲匯及壽險本業支撐下，加上台股下半年走揚及匯率回貶，全年成功由虧轉盈，最終繳出101.54億元獲利成績。

中華郵政2025年獲利狀況

面對產業結構轉變，王國材指出，傳統書信量持續下滑，每年約減少4,000萬封，轉型勢在必行。當前最重要任務，是將業務重心由書信轉向包裹與快捷服務。去年快捷業務成長約13%，整體業務亦有約3%成長，顯示轉型方向逐步發酵。

在物流與數位布局方面，王國材表示，A7物流中心預計今年5月啟用，將進一步提升處理量能；同時持續推動數位服務，包括民眾使用的App與到府收件機制，如農產品收件可透過App預約，由郵局前往指定地點收件並配送，提升效率。

至於郵資政策，王國材指出，考量去年已達101.54億元獲利，目前尚無調整規劃，未來將以擴大服務量與業務成長作為主要營收來源，而非透過調漲郵資。

此外，中華郵政也正與交通部研議，將超額盈餘用於充實資本，目前資本額約800多億元，仍有提升空間，未來希望逐步提高至1,000億至1,200億元，以強化在金融與壽險相關指標表現，提升整體財務體質。

展望2026年，王國材表示，預期國際金融市場波動趨緩，中華郵政將續以郵務、儲匯及壽險三大本業為核心，穩健推動業務發展，並精進數位服務與整體服務品質，力拚全年獲利再創佳績。