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國泰金國民經濟信心調查 民眾預測今年通膨率逾2%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導

中東戰火升溫，導致國際油價上漲，國泰金控（2882）昨（20）日公布最新國民經濟信心調查顯示，民眾對於2026年平均通膨預期值為2.16%，有51%的民眾認為2026年通貨膨脹率會高於2%。

調查顯示，民眾對於2026年平均通膨預期值為2.16%；民眾對未來一年物價漲跌判斷主要因素是，各有28%民眾認為是受民生消費品價格及進口原物料價格影響，另有21%民眾認為經濟景氣是未來一年物價漲跌判斷的主要因素。

國泰世華銀行首席經濟學家林啟超分析，中東戰爭對於全球經濟影響的關鍵，就在於荷莫茲海峽何時順利通行，市場預估台灣的儲油量約可支撐100天左右，如今就是與時間賽跑，但若等到第二季，戰事與海峽封鎖問題未解，恐怕就會出現紅色緊戒，對於景氣也會帶來後續衰退風險。

至於今年推升通膨的因素，除了與油價上漲有關，也牽涉到新台幣匯價，「以新台幣匯價31.8元計算，相較於去年平均匯價貶值約1.98%。若接下來台幣往31.5至32區間邁進，就會對通膨產生加乘效果」，此外，大宗原物料可能隨著運費上漲而連動，也加重物價上漲壓力。

新台幣 全球經濟 國際油價

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