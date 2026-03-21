中信大股東14億標下水湳地

台中市地政局去年6月標售區段徵收配餘地，其中位於水湳經貿園區的「文商50」以每坪單價306萬元、總價14.53億元標脫，成為單價地王。幕後買家隨著土地過戶在昨（20）日曝光，確定為中信金控（2891）大股東銓緯投資公司。

銓緯投資董事長顏志光，是中信金控董事長顏文隆的長子，他不僅是金融家族二代、開南大學董事長，同時也是唯富投資、合築建設代表法人，更是合眾建經總經理，是不動產投資開發的老手。

去年6月，台中市地政局辦理區段徵收配餘地標售開標，當時總底價將近520億元，投標情況冷清，標脫率僅17.6%。其中位於水湳的「文商50」475坪土地，爆冷門以每坪306萬元、總價14.53億元標出，成為單價地王。

業界指出，當時受政府第七波信用管制影響，整體市況低迷，中部建商多半不願出手。如今，隨土地過戶，買家曝光，竟是中信金控大股東銓緯投資，顯示中信集團對台中水湳經貿園區早已悄悄展開佈局。

春耕不動產總經理張維良指出，該等土地位於水湳經貿園區最精華的中央公園第一排，具備500%高容積、高綠覆等特性，市場少有可比性，等同於七期新市政中心台中國家歌劇院第一排，坐擁地王條件，未來可規劃頂級商辦或豪宅等產品。