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企業生日快樂／將來銀數位投資平台 支援「碎股交易」

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

科技熱潮席捲全球，美股半導體屢創新高，連「金銀銅」等金屬價格也瘋漲到史上新高，讓不少年輕世代因入場門檻過高，望之興嘆。2025年11月將來銀正式推出美股與ETF投資服務，為純網銀首例。主打「全數位服務」與「不到1,000元的低門檻」，投資人只需新台幣1,000元或30美元，輕鬆開啟理財大門。

據將來銀行洞察，過往投資服務多設有「整股」交易限制，對於剛出社會或資金有限的投資人來說是一道不甚友善的高牆。為此，將來銀行投資平台特別支援「碎股交易（Fractional Shares）」，打破了必須購買「一股」的限制。將來銀行董事長郭水義表示，純網銀是落實普惠金融的一環，要讓小資族也能參與全球資本市場的蓬勃發展，在數位原生時代，純網銀就是數位世代金融入口的第一站。

他指出，整股交易的限制在於：設定的金額不是買不滿，就是買不到。舉例來說，若設定每次扣款1,000元，但買進標的當下價格為900元，則只會扣款900元、不會扣滿1,000元；若買進標的市價為1,001元，則不會進行交易，對於想要規律投資者來說，需要不斷檢視自己設定的扣款金額與投資標的市價，較為繁瑣。碎股服務，讓投資人可簡單設定金額「精準買進」，協助投資人輕鬆貫徹紀律投資，真正實現投資平權，低門檻即可完成資產多元配置。

將來銀行更致力於推廣正確的理財觀念，將來銀行認為普惠金融的核心精神除了「低門檻」，更在於「分散風險」。以定期定額協助客戶克服追高殺低的人性弱點，提高投資人在金融市場出現波動時的風險抵抗力。

透過將來銀行App直覺式的操作介面，客戶可以輕鬆設定每月扣款，長期紀律性地投資全球市場。為協助投資新手上手，將來銀行財管團隊更精心分享各式投資資訊，將複雜的金融術語轉化為簡單易懂的資訊。呼應「在家、自動」的數位體驗精神，只需動動手指，就能輕鬆達成資產多元布局。

金融市場 定期定額 資本市場

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