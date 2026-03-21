企業生日快樂／將來銀三個3+3目標 成就無限可能

將來銀行董事長郭水義具備財務專業，2025年出任董座，立下「三個3+3」三年目標，力拚2027年轉虧為盈、業績倍增，未來目標股票掛牌（IPO）。他看好純網銀經營「沒有任何限制」，贏者圈尚未出列，仍處於初升段，將來銀要集結股東生態圈，打造創新信賴品牌。

問：請談談將來銀行未來三年的目標？

答：未來設定「三個3+3」三年目標，第一個3+3是六年轉虧為盈；第二個3是把兩個3加在一起、左右攜手變成8，也寓意未來三年營運規模、存放款規模要倍增再倍增；第三個3是兩個3轉平，就是無限大（∞），3+3成就無限可能。

將來銀行有股東夥伴生態及客戶信賴品牌，有中華電信（2412）和兆豐兩大公股事業結合其他股東，包括新光集團、全聯、凱基銀行及關貿等，在各領域都有獨特性，集結股東夥伴生態打造客戶信賴品牌，這是千載難逢機會。

問：將來銀目前與純網銀同業的差異？

答：將來銀是唯一集外匯、財管、房貸、信貸、存款、支付、繳費服務於一身的純網銀。過去實體銀行普遍有需要存戶「臨櫃、紙本、等待」的三大問題。將來銀以24小時全天候服務的網路特性，省下舟車勞頓，翻轉為「在家、自動、即時」的新常態，成為數位原生代金融生活的入口，成為客戶首選。

將來銀行的App是用戶「用過都說讚」，連我的小孩用過都覺得很棒。因為有科技人才驅動，打造便捷科技平台，還有金融背景股東優化營運項目。現在無論授信規模、存款餘額均呈現穩健且強勁的成長，正積極朝向獲利的方向加速前進。

問：如何激勵員工？

答：在立下三年發展計畫後，我希望奉行加法策略，做大規模。我認為是「利小量大利不小」，主打薄利多銷，如當年經營之神王永慶、亞馬遜的貝佐斯。以Ｘ、Ｙ軸來看，縱軸（Ｙ）從量小到量大，橫軸（Ｘ）從利小到利大，圍成四個象限。

左下角是利小量小，右上角利大量大。利小量小不會成功，利大量大如台積電贏者通吃。大部分企業走的是利小量大利不小，積極把市場規模做上來，先有市場地位才能拉利差，先求量再求利，我和團隊分享「向右看齊」，拉高利潤率，「向上升級」。

純網銀經營沒有任何限制，就是英文的infinity，沒有時間跟空間的限制為純網銀特色，規模化就是要把量做出來。為達目標，將來適當時間辦理增資，加上獎勵計畫，獲利轉正後走向IPO，從人心激勵角度，吸引志同道合夥伴加入將來銀行共創新事業。

「千里之行始於足下」，我們將創新與信賴下放到個部門KPI，創新不只有業務單位，包括風控、資訊處都要創新，因很多事情靠科技驅動，我對所有高階主管等甚至每月寫信，把創新和信賴品牌連結，也是未來三年第一要務。

問：何謂加法策略？

答：規模化之外第二策略就是「加法策略」，只要可以加客戶、加營運規模、加營收，且長期效益大於成本，例如招攬存款累積低利率資金後，可以成為放款基礎；廣告資源無上限，如果績效端出來，董事會不會吝嗇、會給予鼓勵。加法過程不是只問耕耘不問收穫，而是以終為始，勇敢嘗試，大膽一搏勇於嘗試，可能成功、可能失敗，但如果不嘗試就註定失敗。