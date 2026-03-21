企業生日快樂／將來銀 一站式服務 顛覆傳統

純網銀「國家隊」將來銀行（NEXT BANK）開業將滿四周年，已推出四大產品線，今年將延續以科技力翻轉傳統金融，提供更方便用戶「一站式服務」體驗，目標成為國內數位外匯、財富管理服務的首選品牌，以全數位化的便捷服務重塑國人金融體驗。

將來銀董事長郭水義表示，「純網銀就是將來、將來就是純網銀」，今年三方針採取持續精進普惠金融，擴大股東生態圈及客戶信賴品牌影響力。

後發先至 多項業務領先

金管會在2019年7月30日正式宣布對將來銀行等三家業者核發純網路銀行執照，開啟台灣「純網銀元年」。經過籌備階段。2022年3月，將來銀正式開業，郭水義2025年2月成為新董座，是創行以來第二任董事長，張恭賀任總經理。

將來銀資本額100億元，由中華電信（2412）、兆豐銀行、新光集團、全聯實業、凱基銀行及關貿網路等台灣六大企業合資籌建。第一大股東中華電信持股46.26%，第二大股東兆豐銀行持股26.02%。籌備階段曾歷經逆風期。作為純網銀唯一國家隊，準備期超過兩年，歷經換總經理、資安等風波等挑戰，前任總經理許柏林上陣「救火」，聚焦落實內控、調整組織分工、加強系統檢測、提升資安防護等四大發展方向，以七個多月時間重整軍心與內部調整後取得營運許可，較前兩家純網銀晚了約一年上路。

將來銀行力求「後發先至」，積極推展業務，多項業務在純網銀中拔得頭籌。包括2022年11月是純網銀第一家正式營運保險代理業務；2023年5月率先推出全線上房貸業務、獲准開辦一般法人薪轉業務；同年12月獲准試辦聯貸業務，及與兆豐銀行合作發行聯名卡。

世界各國的純網銀初期無可避免需先歷經虧損期，台灣的實體銀行家數飽和，純網銀面臨更大競爭。2023年12月，將來銀行進行首次增資，先減資26.43億元以彌補開業累積虧損，隨後再進行26.43億元現金增資。

增資完成後，業務持續拓展，2024年2月開通TWQR業務的純網銀，2025年1月攜手大股東中華電信推純網銀App可買一站式旅平險；6月再導入數位發展部「個人化資料自主運用（MyData）平臺」，申貸免自行上傳財力證明；7月啟動中南部水患紓困貸款，落實普惠金融；11月推出台外幣可碎股投資美股、美股ETF服務。值得注意的是，上述的業務都是純網銀首創，積極追上競爭對手。

鯰魚效應 扮演改革要角

將來團隊以紮實的基本功，在三家純網銀中，保險、房貸、法人戶等重量級銀行業務跑在最前面，並積極開辦信託、外匯及企金聯貸業務，領先同業完備金融服務版圖。目前四大業務齊備，業務初具規模，運作邁入常軌，已是國內唯一集「外匯」、「財管」、「房貸」、「信貸」、「存款」、「支付」、「繳費」服務於一身的純網銀業者。現在開戶數55萬戶，信用貸款逾140億元、房貸餘額逾90億元，總放款逾370億元，截至去年第3季逾放比僅0.02%，資產品質良好。

當初純網銀上路，被視為扮演「鯰魚效應」、帶動金融圈改革，郭水義謙稱是「產生網路效應」，他希望將來銀行扮演三種魚，第一是小丑魚，可以跟藻類共生共好。現在金融巨擘也在數位轉型，不代表純網銀沒有生存空間，雙方有合作空間。

第二種魚是章魚，如同世足賽「章魚哥」的智慧，知道誰會贏，觸角伸向何處，以彈性找到出路。章魚的智慧化就如將來銀要集結股東、夥伴、生態，大家一起創造To C（面向消費者），或B2B2C（一家企業通過另一家企業直接服務消費者），讓民眾享受智慧金融又安全的生活。

第三種魚為藍鯨。郭水義深信純網銀發展才剛開始，贏者圈尚未出列，現在是小藍鯨遨遊於網路銀行世界，將來會慢慢長大成巨大的藍鯨。科技驅動之外，想像與社會人文亦很重要，以科技解決生活上的不便，也看好保險和投資理財是下個可以大力推動的領域。

近期將來銀布局財管業務，去年底推出美股及美國ETF複委託服務，承接科技新貴及高端商務客群的多元資產需求。在美國聯準會（Fed）進入降息循環的大環境下，美元部位更可分散持有單一幣種的風險，透過開闢美股及ETF等新產品，將來銀行又可提供更多投資選項，客群進可攻、退可守，滿足其守護資產、穩健成長的金融需求，將來銀去年第4季的美元兌換金額及筆數，相較2025年前三季平均提高60~80%。