快訊

聯手掐住全球航運咽喉？葉門「青年運動」助拳伊朗 傳鎖定紅海曼德海峽

美超微涉走私！吹風機取下標籤改貼 美揭洗產地晶片赴陸手法

聽新聞
0:00 / 0:00

金融「口述ETF」問世！ 《台北金融vs.口述歷史》35位關鍵人物視角

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台北金融研究發展基金會董事長周吳添（左一）舉行「台北金融 vs. 口述歷史-人物剪影」新書發表，紀錄台灣金融轉型的關鍵三十五年。邀請意象書法家陳世憲（右三）寫下「人物剪影口述歷史有容乃大無欲則剛台北金融長長久久」的字畫；同時，也邀集受訪人前金管會副主委張秀蓮（中）、前財政部長李述德（左三）、財政部證券管理委員會前副主任委呂東英（右二）、中華郵政前董事長賴清祺（左二）、玉山銀行前董事長曾國烈（右一）等人出席新書發表會。記者黃義書／攝影
台北金融研究發展基金會董事長周吳添（左一）舉行「台北金融 vs. 口述歷史-人物剪影」新書發表，紀錄台灣金融轉型的關鍵三十五年。邀請意象書法家陳世憲（右三）寫下「人物剪影口述歷史有容乃大無欲則剛台北金融長長久久」的字畫；同時，也邀集受訪人前金管會副主委張秀蓮（中）、前財政部長李述德（左三）、財政部證券管理委員會前副主任委呂東英（右二）、中華郵政前董事長賴清祺（左二）、玉山銀行前董事長曾國烈（右一）等人出席新書發表會。記者黃義書／攝影

台北金融研究發展基金會20日於衡陽路台北金融園區舉行《台北金融vs.口述歷史》新書發表會，象徵台灣金融發展軌跡的重要紀錄正式問世。該書由基金會董事長周吳添發起策畫，蔡篤堅教授訪談編撰，歷經兩年籌備完成，集結35位金融界代表人物的親身經驗與市場見證，被視為梳理台灣金融發展脈絡的重要里程碑。

周吳添表示，計畫緣起於去年一位友人提出拍攝台灣股市紀錄片的構想，啟發他思考在基金會成立35週年之際，除了出版紀念特刊外，是否能透過更具深度與溫度的方式，為台灣金融歷史留下具體紀錄。經多方討論後，最終決定推動「台北金融vs.口述歷史」計畫，以人物訪談為主軸，透過第一手敘事重現歷史現場，讓金融發展不再只是冷冰冰的數據，而是有血有肉的故事。

在執行策略上，團隊採取「以人為本」的訪談方式，降低受訪者壓力，聚焦其人生歷程、關鍵決策與時代背景，藉此呈現金融制度演進背後的思考與轉折。同時，計畫亦邀請長期深耕口述歷史領域的蔡篤堅教授合作，強化訪談方法與內容深度。蔡篤堅過去已出版近20本相關著作，並曾於921大地震後透過口述歷史協助災民重建信心，經驗豐富，為本書增添學術與人文價值。

周吳添指出，計畫推動過程中最大挑戰在於訪談對象的篩選與人數設定，最終以35週年為象徵，確立訪問35位代表人物的目標，期盼透過多元視角，拼湊出台灣金融市場的完整輪廓。

身為受訪者之一的前行政院長陳冲則分享，挑選具代表性的個人來呈現歷史並非易事。他回憶，當年擔任證交所董事長推動台灣50指數時，也曾面臨外資與機構投資人的質疑，最終透過與倫敦證交所合作，建立具公信力的市場指標。他以此比喻，本書如同一檔ETF，單一個人觀點或許有限，但透過多元觀點的匯集，最終能反映整體市場的「意念」。

陳冲強調，這些口述內容或許帶有主觀與偶然，但正是這些片段拼湊出時代的真實樣貌，最終形塑出屬於「台北金融、台灣金融」的集體記憶與精神。

延伸閱讀

台灣金融轉型35年 新書揭露關鍵時刻

35位金融從業者 口述35年台灣金融史

台企銀攜手新光銀行 主辦新潤建設等51.2億聯貸案

臺灣企銀、新光銀行主辦 新潤建設等51.27億元聯貸簽約

相關新聞

熱錢續流出新台幣收31.97元　戰火延燒週線連3貶

中東戰事烏雲籠罩，風險趨避情緒升溫，外資繼續提款台股匯出，新台幣兌美元今天盤中再破32元整數大關，尾盤跌幅收斂，收在31...

金融「口述ETF」問世！ 《台北金融vs.口述歷史》35位關鍵人物視角

台北金融研究發展基金會20日於衡陽路台北金融園區舉行《台北金融vs.口述歷史》新書發表會，象徵台灣金融發展軌跡的重要紀錄正式問世。該書由基金會董事長周吳添發起策畫，蔡篤堅教授訪談編撰，歷經兩年籌備完成，集結35位金融界代表人物的親身經驗與市場見證，被視為梳理台灣金融發展脈絡的重要里程碑。

渣打報告：循環經濟資金缺口達6.5兆美元 金融業成關鍵推手

渣打集團20日發布「2026循環經濟金融驅動力」報告指出，循環經濟已成全球推動永續發展與因應氣候變遷的重要策略，但資金缺口仍然龐大。估計至2035年前，全球仍需至少6.5兆美元資金投入，才能充分發揮循環經濟潛力並有效應對氣候風險。

台企銀攜手新光銀行 主辦新潤建設等51.2億聯貸案

台灣企銀攜手新光銀行主辦新潤建設、隆甲建設、金剛資產及辰鴻投資新臺幣51.271億元聯合授信案，20日於台北寒舍艾美酒店舉行聯貸簽約儀式，由台灣企銀董事長李嘉祥與新光銀行副董事長尚瑞強，偕同新潤機構董事長黃文辰共同主持。聯貸案資金將用於「桃園市桃園區忠義段668地號、669地號」危老重建案工程。

2月連假影響 新青安受理寫開辦以來新低、撥貸額大減百億元

財政部20日公布2026年2月八大公股銀行辦理新青安貸款統計，其中，合計受理戶數及受理金額皆寫下新青安2023年8月上路以來單月新低；撥貸戶數及撥貸金額則為開辦以來次低水準。對此，公股銀行主管分析，主要是因2月有春節連假及228連假，因工作天數減少而影響受理與撥貸情況。

一成不夠！房仲全聯會3理由籲第二屋貸款提高至八成

央行昨宣布第二戶最高成數由5成調升至6成，房仲全聯會理事長王瑞祺今天表示，從市場實務運作來看，「象徵意義大於實質效益」，對於真正想換屋的民眾，與整體市場交易動能的提升仍然不足。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。