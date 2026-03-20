金融「口述ETF」問世！ 《台北金融vs.口述歷史》35位關鍵人物視角

台北金融研究發展基金會20日於衡陽路台北金融園區舉行《台北金融vs.口述歷史》新書發表會，象徵台灣金融發展軌跡的重要紀錄正式問世。該書由基金會董事長周吳添發起策畫，蔡篤堅教授訪談編撰，歷經兩年籌備完成，集結35位金融界代表人物的親身經驗與市場見證，被視為梳理台灣金融發展脈絡的重要里程碑。

周吳添表示，計畫緣起於去年一位友人提出拍攝台灣股市紀錄片的構想，啟發他思考在基金會成立35週年之際，除了出版紀念特刊外，是否能透過更具深度與溫度的方式，為台灣金融歷史留下具體紀錄。經多方討論後，最終決定推動「台北金融vs.口述歷史」計畫，以人物訪談為主軸，透過第一手敘事重現歷史現場，讓金融發展不再只是冷冰冰的數據，而是有血有肉的故事。

在執行策略上，團隊採取「以人為本」的訪談方式，降低受訪者壓力，聚焦其人生歷程、關鍵決策與時代背景，藉此呈現金融制度演進背後的思考與轉折。同時，計畫亦邀請長期深耕口述歷史領域的蔡篤堅教授合作，強化訪談方法與內容深度。蔡篤堅過去已出版近20本相關著作，並曾於921大地震後透過口述歷史協助災民重建信心，經驗豐富，為本書增添學術與人文價值。

周吳添指出，計畫推動過程中最大挑戰在於訪談對象的篩選與人數設定，最終以35週年為象徵，確立訪問35位代表人物的目標，期盼透過多元視角，拼湊出台灣金融市場的完整輪廓。

身為受訪者之一的前行政院長陳冲則分享，挑選具代表性的個人來呈現歷史並非易事。他回憶，當年擔任證交所董事長推動台灣50指數時，也曾面臨外資與機構投資人的質疑，最終透過與倫敦證交所合作，建立具公信力的市場指標。他以此比喻，本書如同一檔ETF，單一個人觀點或許有限，但透過多元觀點的匯集，最終能反映整體市場的「意念」。

陳冲強調，這些口述內容或許帶有主觀與偶然，但正是這些片段拼湊出時代的真實樣貌，最終形塑出屬於「台北金融、台灣金融」的集體記憶與精神。