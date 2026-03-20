熱錢續流出新台幣收31.97元　戰火延燒週線連3貶

中東戰事烏雲籠罩，風險趨避情緒升溫，外資繼續提款台股匯出，新台幣兌美元今天盤中再破32元整數大關，尾盤跌幅收斂，收在31.97元，微貶1.7分，但仍改寫逾10個半月新低。由於中東戰事未見緩和跡象，熱錢持續流出，新台幣貶勢難以扭轉，週線連3貶。

美元指數漲高回落，主要亞幣順勢反彈。央行統計，今天美元指數下殺0.93%，人民幣升0.27%，韓元升值0.3%，日圓強彈0.59%，僅新台幣獨自憔悴，下跌0.05%。

新台幣兌美元今天開盤價為31.90元，早盤反映美元下挫，跳空開高，但交投略顯清淡，隨著台股上沖下洗，外資啟動匯出，美元買盤大量進場，匯價迅速由升轉貶，午後更直接摜破32元，最低觸及32.025元，台北及元太外匯市場續爆大量，總成交金額達32.085億美元。

外匯交易員直言，午盤過後，外資洶湧匯出，貶勢迅速擴大，眼見新台幣趨貶態勢明確，出口商不急於馬上進場，32元上方才陸續拋匯，匯價轉為橫向震盪，尾盤則在央行調節之下，站回31元。儘管今天守住31元，但只要資金持續流出，新台幣貶勢難止，下週料將續於32元附近徘徊。

新台幣兌美元今天同步收週線，本週貶值5.2分或0.16%，週線連3黑。

外匯交易員指出，原本市場認為中東戰事可控，第一波震盪過後，股市一度重整旗鼓、繼續上攻，但幾個週末過後，並未傳出樂觀消息，避險情緒瀰漫之下，熱錢持續出逃，3月以來外資累計賣超龐大，為新台幣帶來沉重貶值壓力，至於後續貶到哪裡，得看戰事發展而定。