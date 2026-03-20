渣打報告：循環經濟資金缺口達6.5兆美元 金融業成關鍵推手

渣打集團20日發布「2026循環經濟金融驅動力」報告指出，循環經濟已成全球推動永續發展與因應氣候變遷的重要策略，但資金缺口仍然龐大。估計至2035年前，全球仍需至少6.5兆美元資金投入，才能充分發揮循環經濟潛力並有效應對氣候風險。

報告指出，目前全球已有超過70個主管機關推出相關政策與法規，顯示循環經濟已逐步成為主流。然而，企業實際採納進度仍偏慢，全球僅約7%的材料被循環再利用。以投資規模來看，目前金融市場對循環經濟投入僅約2700億美元，即便加上未來承諾資金，仍遠低於所需規模，形成明顯落差。

渣打分析，循環經濟透過延長產品壽命、提升資源使用效率及減少原物料開採，有望減少高達45%的溫室氣體排放，特別是在鋼鐵、水泥與塑膠等高碳排產業具顯著潛力。同時，若加速推動，至2030年可望創造約800萬個就業機會，並帶來約5兆美元經濟效益。

渣打集團大中華及北亞區永續金融主管甘露穎表示，循環經濟不只是廢棄物管理，而是重塑經濟結構的重要驅動力。金融機構可透過轉型融資與氣候管理機制，協助企業降低對原物料依賴，並提升供應鏈韌性，在全球轉型過程中扮演關鍵角色。

報告亦提出推動循環經濟的四大行動方向，包括將循環經濟納入企業核心策略、建立一致的報告標準、納入金融風險模型，以及強化國際政策協調機制。渣打銀行企業暨投資銀行事業總處負責人朱佳玲指出，政策、產業與金融三方合作，將是推動台灣企業接軌全球循環經濟的關鍵。