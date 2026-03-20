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台灣金融轉型35年 新書揭露關鍵時刻

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
台北金融研究發展基金會董事長周吳添舉行「台北金融 vs. 口述歷史-人物剪影」新書發表，紀錄台灣金融轉型的關鍵三十五年。記者黃義書／攝影
台北金融研究發展基金會董事長周吳添舉行「台北金融 vs. 口述歷史-人物剪影」新書發表，紀錄台灣金融轉型的關鍵三十五年。記者黃義書／攝影

為保存台灣金融發展的重要記憶，財團法人台北金融研究發展基金會於成立滿35周年之際，推出「台北金融vs.口述歷史—人物剪影」一書，並於今（20）日下午在台北金融園區舉行新書發表會。該書透過口述歷史方式，回顧台灣自1990年代金融自由化以來的關鍵轉型歷程。

基金會指出，1991年新銀行開放掀起金融自由化浪潮，至今已歷經35年，期間多項重大政策與市場變革，逐步形塑今日金融體系樣貌。此次新書由專業團隊訪談35位橫跨產、官、學界的金融關鍵人物，從第一手視角還原歷史脈絡。

除了制度與事件的梳理，書中也呈現決策者在關鍵時刻的思考與堅持。台北金融研究發展基金會董事長周吳添表示，這次受訪的重量級人物，在各自生涯中都有其堅守的原則，「如果沒有這些堅持，很多金融發展可能會走樣」。

他舉例指出，1990年代台灣開放新銀行，一口氣核准15家，當時外界不時質疑是否開放過多。但在訪談時任財政部長王建煊後，他反而產生新的體會，「如果當年只開放五家，競爭會不會沒那麼激烈？台灣經濟的發展，是否也不會走到今天這個程度？」這段回顧，也讓人重新思考政策選擇背後的長遠影響。

基金會表示，新書內容涵蓋金融重建、制度改革及重大金融事件，包括亞洲金融風暴、全球金融海嘯等，呈現不同時代決策者的抉擇與挑戰。透過人物故事的交織，不僅補足制度史的不足，也為台灣金融發展留下更具溫度的集體記憶。

此次發表會邀請多位受訪金融界人士出席分享，包括前行政院長陳冲、前金管會主委張秀蓮等，並安排交流對談，促進跨世代經驗傳承。基金會強調，未來將持續推動相關研究與出版，讓這些珍貴經驗成為下一個世代理解台灣金融發展的重要參考。

金管會 王建煊

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