新光銀行主辦新潤建設51億元聯貸案 翻新老舊商圈

由新光銀行以及臺灣企銀共同統籌主辦新潤建設，5年期新臺幣51億元聯貸案於20日由新光銀行副董事長尚瑞強、臺灣企銀董事長李嘉祥與新潤機構董事長黃文辰代表簽約，於台北寒舍艾美酒店完成簽約儀式。

此次聯貸案由新光銀行及臺灣企銀共同統籌主辦，參貸銀行包括：彰化銀行與上海商銀，聯貸資金將用於支應位於桃園「新潤-安曼莊園」進行危老建築重建開發，在銀行團的踴躍支持下，促使聯貸案順利籌組完成。

新光銀行副董事長尚瑞強表示，桃園市近年人口持續成長，城市機能快速擴張，對於老舊建築更新與防災安全標準提升更顯迫切。「新潤-安曼莊園」位於桃園大有特區核心地段，為原「新光三越大有店」舊址之危老重建案，大有特區為成熟生活圈核心，對於建案的啟動，象徵桃園市中心精華區域正式進入結構性更新階段，為後續老舊商業建物轉型提供示範案例。

新潤機構董事長黃文辰表示，企業除追求建築品質外，更應肩負城市發展責任，此次「新潤-安曼莊園」危老重建案將以高標準規劃執行，落實政策精神，打造兼具安全、永續與城市美學的現代建築，依據基地條件與周邊環境進行整體規劃，產品定位以自住需求為核心，從空間規劃、動線安排到公共空間設計，皆著重於居住舒適度與生活品質的平衡。該案推出後銷售成績不俗，銷售率已突破四成。

新光銀行秉持在地經營的精神，為中小企業提供完善融資服務，在永續發展方面，台新新光金控將持續朝向氣候行動、金融共榮、永續賦能三大面向推動永續，並從緩解碳焦慮的立場出發，引領企業驅動淨零轉型提升競爭力，致力成為永續發展的智慧好夥伴。