35位金融從業者 口述35年台灣金融史

台北金融研究發展基金會，下午舉行「台北金融 vs. 口述歷史-人物剪影」新書發表，紀錄台灣金融轉型的關鍵三十五年。台北金融研究發展基金會董事長周吳添，邀請意象書法家陳世憲寫下「人物剪影口述歷史有容乃大無欲則剛台北金融長長久久」的字畫；同時，也邀集受訪人出席新書發表會。

「台北金融 vs. 口述歷史」一書記錄自1991年新銀行開放15家的自由全融市場35年歲月中，無數關鍵決策者形塑了今日的市場格局。書中深度訪談 35位橫跨產、官、學界的金融領航者。透過第一手的視角，還原 1990 年代「新銀行開放」後的金融自由化浪潮，以及亞洲金融風暴、雙卡風暴、全球金融海嘯等大歷史事件背後的決策心路歷程。

台北金融研究發展基金會董事長周吳添舉行「台北金融 vs. 口述歷史-人物剪影」新書發表，紀錄台灣金融轉型的關鍵三十五年。記者黃義書／攝影

台北金融研究發展基金會董事長周吳添（前中右一）舉行「台北金融 vs. 口述歷史-人物剪影」新書發表，紀錄台灣金融轉型的關鍵三十五年。邀請意象書法家陳世憲（前中右二）寫下「人物剪影口述歷史有容乃大無欲則剛台北金融長長久久」的字畫；同時，也邀集受訪人前行政院院長陳冲（前中左起）、前金管會副主委張秀蓮、前財政部長李述德、財政部證券管理委員會前副主任委呂東英、中華郵政前董事長賴清祺、玉山銀行前董事長曾國烈等人出席新書發表會。記者黃義書／攝影

台北金融研究發展基金會董事長周吳添舉行「台北金融 vs. 口述歷史-人物剪影」新書發表，紀錄台灣金融轉型的關鍵三十五年，邀請受訪人前行政院院長陳冲出席。記者黃義書／攝影