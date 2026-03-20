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35位金融從業者 口述35年台灣金融史
台北金融研究發展基金會，下午舉行「台北金融 vs. 口述歷史-人物剪影」新書發表，紀錄台灣金融轉型的關鍵三十五年。台北金融研究發展基金會董事長周吳添，邀請意象書法家陳世憲寫下「人物剪影口述歷史有容乃大無欲則剛台北金融長長久久」的字畫；同時，也邀集受訪人出席新書發表會。
「台北金融 vs. 口述歷史」一書記錄自1991年新銀行開放15家的自由全融市場35年歲月中，無數關鍵決策者形塑了今日的市場格局。書中深度訪談 35位橫跨產、官、學界的金融領航者。透過第一手的視角，還原 1990 年代「新銀行開放」後的金融自由化浪潮，以及亞洲金融風暴、雙卡風暴、全球金融海嘯等大歷史事件背後的決策心路歷程。
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