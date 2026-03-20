北市府攜北富銀發50億元社會責任債券 投入捷運建設

台北市政府今天公布115年度將發行新台幣50億元的社會責任債券，發行利率1.5%，由台北富邦銀行擔任債券的標售及發行經理行，所募資金將投入捷運路網建設。北富銀指出，透過更完整的捷運路網建設，將可降低全市碳排放並紓緩交通壅塞。

北富銀今天發布新聞稿說明，此次債券依循國際資本市場協會（ICMA）永續發展債券相關原則，並符合櫃買中心「永續發展債券作業要點」，所募資金將投入捷運路網建設，展現北市府推動綠色交通與打造宜居永續城市的決心。

台北市政府財政局局長胡曉嵐表示，配合台北市捷運建設六線齊發，市府透過發行永續發展債券，穩定支持捷運路網建設，並吸引金融機構投入具ESG效益的公共建設。本次發行獲16家國內金融機構參與，投標倍數達3倍，展現市場對台北市永續發展方向與財政體質的高度肯定。

胡曉嵐說明，透過永續債券機制，市府導引民間資金投入低碳公共建設，本次發行後，北市府累計已發行7檔永續債券，總額新台幣150億元，為全國地方政府之冠。

北富銀表示，運輸交通是台北市碳排放主要來源之一，占全市排放量達20.6%，透過更完整的台北都會區整體捷運路網建設，不僅可提高民眾綠運輸使用率，減少道路私人車輛數，達到降低全市碳排放之目的，更能有效紓緩大台北地區交通壅塞，提供雙北市民更優質的旅運服務和良好生活環境。

北富銀說明，同時，透過便利的交通運輸，大眾日常生活圈得以外擴，為周邊地區帶來更多消費商機與就業機會，加速地方繁榮發展。

北富銀表示，金融機構在永續轉型過程中，不僅是資金提供者，更肩負將資金導向正向影響用途的重要責任。本次債券發行所依循的社會責任債券計畫書，涵蓋投資計畫及其社會效益評估、專案評估與篩選流程、資金運用管理及發行後資訊揭露機制，並經第三方專業機構出具評估報告，確保整體架構與國際市場慣例及國內法規接軌。

北市府亦將依規定定期揭露資金運用情形與相關效益指標，落實對投資人與社會大眾的承諾。