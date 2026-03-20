高雄銀行通過SBTi科學減碳目標審查 展現淨零決心

國際倡議組織Science Based Targets initiative（SBTi）近日審查通過高雄銀行科學基礎減碳目標，代表高雄銀行所提出的減碳路徑已符合國際科學基礎與減碳標準，高雄銀行依據《巴黎協定》全球升溫控制在1.5°C之氣候目標，承諾與全球的1.5°C減量路徑保持一致，展現高雄銀行在氣候治理與淨零轉型上的積極作為。

SBTi是由聯合國全球盟約（UN Global Compact）及國際減碳倡議組織CDP等多個氣候組織發起，旨在鼓勵全球企業設定具科學基礎的減碳目標，是全球公認最有公信力的減碳目標倡議組織。

高雄銀行以2024年為基準年，透過建設太陽能光電板、提高行舍用電的再生能源比例及增加採購再生能源憑證等，預計在2035年減少63%的自身營運（範疇一及範疇二）溫室氣體絕對排放量；針對金融業最大碳排來源的投融資部位（範疇三），運用碳核算金融聯盟（Partnership for Carbon Accounting Financials, PCAF）方法論完成投融資財務碳盤查，再依SBTi公布之金融業指引設定商業不動產、商業貸款和股債投資等資產之碳排減降目標，積極調整投融資組合，並強化與企業客戶議合推動低碳轉型。

高雄銀行以「創造經營績效，建構優質高銀，穩健永續經營」為經營願景，持續深植ESG 理念於營運策略中，並依循國際永續標準，推動綠色金融、強化公司治理，發揮金融影響力，結合客戶的力量，攜手邁向美好的永續家園。