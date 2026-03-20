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2月連假影響 新青安受理寫開辦以來新低、撥貸額大減百億元

經濟日報／ 記者葉佳華／台北即時報導
財政部20日公布2026年2月八大公股銀行辦理新青安貸款統計。圖／本報資料照片
財政部20日公布2026年2月八大公股銀行辦理新青安貸款統計。圖／本報資料照片

財政部20日公布2026年2月八大公股銀行辦理新青安貸款統計，其中，合計受理戶數及受理金額皆寫下新青安2023年8月上路以來單月新低；撥貸戶數及撥貸金額則為開辦以來次低水準。對此，公股銀行主管分析，主要是因2月有春節連假及228連假，因工作天數減少而影響受理與撥貸情況。

根據統計，今年2月公股銀行受理新青安戶數2,698戶，受理金額213.53億元，與今年1月單月相比，受理分別驟減1,425戶及119.03億元，單月受理戶數及受理金額皆寫下自2023年8月開辦以來單月新低；另外，2月撥貸戶數2,677戶，撥貸金額212.98億元，與上月相比，也同樣大減1,447戶及116.45億元，單月撥貸戶數及撥貸金額則寫下開辦以來次低。

進一步檢視八大行庫2月受理新青安情形，其中，合庫受理589戶最高、土銀受理506戶居次，臺銀受理415戶位居第三，另外，兆豐銀受理313戶、一銀受理293戶、彰銀238戶、華銀206戶、台企銀138戶。

若與今年1月相比，八大行庫受理戶數皆全面減少，其中以臺銀單月減306戶最多，其次是一銀減少238戶、台企銀也減少205戶，其餘包括合庫、土銀、兆豐、彰銀、華銀受理戶數皆同步減少超過百戶。

在撥貸金額方面，八大行庫在2月撥貸額也全面衰退，與上月相比，臺銀撥貸減少39.09億元最多、合庫、台企銀、兆豐、一銀單月皆減少超過10億元，華銀、彰銀、土銀撥貸金額則減少在10億元以下。

公股銀行主管表示，主要是受到2月連假多、工作天數減少影響，如果看3月目前的受理件數反而已經超越2月同期，也與1月同期差不多，甚至可能比1月增加，就目前的觀察，雖然新青安7月將屆期，確實有部分剛性首購族就怕新方案條件沒這麼好，因此3月持續有案件申請進來，搭上現行新青安政策的末班車。

財政部自2023年8月推出新青安貸款，最高貸款額度提高至1,000萬元、貸款年限延長至40年、寬限期延為5年，並由住宅基金及公股銀行補貼利息，目前共補貼2碼（0.5個百分點），期限至2026年7月底。

臺銀 華銀 合庫

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