首家進駐杭州台資銀行 富邦華一銀行杭州分行開業

富邦金控子公司富邦華一銀行杭州分行今日（20日）正式開業，是進駐杭州的首家台資銀行。分行位於杭州的台泥公亮大樓，身處錢塘江金融港灣核心區域，將為富邦華一銀行深耕長三角經濟重鎮、完善區域服務網路的重要前哨站。

富邦集團董事長蔡明忠、富邦華一銀行董事長馬立新、富邦華一銀行行長陳峰今日出席杭州分行開業儀式，和企業客戶代表及各界嘉賓齊聚一堂。蔡明忠表示，長三角地區為中國大陸最具經濟活力的重要成長引擎之一，富邦選擇在杭州設點，是為因應市場發展趨勢與客戶需求。杭州不僅擁有深厚的歷史文化底蘊，更是數位經濟發展重鎮及民生經濟蓬勃發展的重要城市。此次富邦華一銀行杭州分行成立，為深化長三角布局的重要里程碑。未來，富邦華一銀行將持續發揮集團在跨境金融服務與綜合金融平台的優勢，不僅致力服務深耕杭州的台商與台胞，更將積極融入杭州現代化產業體系發展，成為企業穩健成長的堅實金融後盾。

馬立新致辭時表示，浙江為中國大陸民營經濟發展重鎮，杭州作為省會城市，近年以科技創新為核心驅動、以數位經濟為發展特色，正加速推動人工智慧與視覺智慧等重點產業聚落發展。蓬勃的創新動能與完整的產業生態，亦為金融機構帶來嶄新的發展契機。眾多台商長期在杭州創業創新，為兩地經貿交流與產業融合注入強勁動能。深耕浙江、布局杭州，是富邦華一銀行持續深化長三角市場的重要策略，也是積極支持科技創新、強化金融服務實體經濟的重要實踐。

陳峰強調，作為中國大陸首家取得全牌照的台資銀行，富邦華一銀行長期以台商聚集區域作為營運布局重點。隨著杭州分行正式成立，將與上海、寧波共同串聯長三角重要經濟節點，形成更緊密的區域協同服務網絡，進一步提升富邦華一銀行在浙北、浙西等台商聚集區的服務量能，持續強化在長三角地區的整體服務深度與市場競爭力。

富邦華一銀行杭州分行將結合杭州區域經濟發展特色，發揮台資銀行深耕台商市場的專業優勢，持續推動產品與服務整合，深化融入當地台商客戶生態圈，為在地台商企業提供更完善且多元的金融服務。同時，也將善用杭州在金融科技、數位經濟及創新生態體系方面的發展優勢，聚焦高端裝備製造、智慧製造、綠色製造及資訊科技等重點產業，持續擴大服務觸角、提升整體服務覆蓋率，推動業務朝高品質發展。此外，也將以「財富管理＋數位化服務」雙軌並進，滿足不同客群多元化金融需求，持續推進金融服務朝向智慧化與場景化發展，為台籍客戶在大陸工作生活提供便捷支付方式與綜合金融服務。

富邦華一銀行強調杭州分行將以客戶為中心、創新為驅動，持續提升金融服務能力，充分發揮杭州的地理與產業優勢，緊密配合區域發展策略，為浙江本地的企業、台商及廣大市民提供優質的特色金融服務，為長三角一體化發展注入新動能。