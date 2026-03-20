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慶MITSUI OUTLET PARK台南二期開幕 永豐卡最高享7000元刷卡金

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
歡慶MITSUI OUTLET PARK台南二期於20日開幕，永豐銀行提供MITSUI OUTLET PARK聯名卡最高7,000元刷卡金回饋。圖/永豐銀行提供
歡慶MITSUI OUTLET PARK台南二期於20日開幕，永豐銀行提供MITSUI OUTLET PARK聯名卡最高7,000元刷卡金回饋。圖/永豐銀行提供

國人出遊日本消費逾1.2兆日圓、位居全球第二，永豐銀行提供指定聯名卡消費及換匯優惠；永豐銀行表示，旗下「MITSUI OUTLET PARK聯名卡」提供台灣及日本指定購物中心消費回饋，為歡慶「MITSUI OUTLET PARK台南二期」20日開幕，MITSUI OUTLET PARK聯名卡最高享7,000元刷卡金回饋；搭配「週三匯元日」享換日圓減0.1分優惠，遊日購物更盡興。

據統計，2025年MITSUI OUTLET PARK聯名卡於日本MITSUI OUTLET PARK刷卡額年成長達54%；永豐銀行表示，2026年底前，以MITSUI OUTLET PARK聯名卡及專屬QR Code於日本指定購物中心消費，享最高10%折扣及1,000日圓購物券禮遇。

6月底前於日本實體店面累計消費達新台幣3萬元、享2,000元刷卡金回饋 （限量須登錄）。

除刷卡回饋外，永豐銀行推出周三匯元日放大國人遊日資金，每周三以網路銀行、行動銀行APP或數位帳戶－大戶DAWHO APP兌換日圓享減分優惠；美元、人民幣、歐元及澳幣亦適用。

為迎接MITSUI OUTLET PARK台南二期登場，永豐銀行表示，6月底前，新戶申辦MITSUI OUTLET PARK聯名卡，核卡後30天內於MITSUI OUTLET PARK 台南館或綁定特選行動支付 消費滿額，最高回饋500元刷卡金，若為3月底前申辦再加碼500元刷卡金。

開幕日至3月24日，館內累計消費滿額再送500元刷卡金（限量須登錄）；4月12日前，單日館內累積消費滿額贈4,000元刷卡金及單筆分期滿額享1,500元刷卡金回饋（限量須登錄）。

行動支付 消費 日本

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