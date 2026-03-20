北市府攜手北富銀發行50億元社會責任債券 資金投入捷運路網建設

臺北市政府20日公布2026年將發行新台幣50億元之社會責任債券，發行利率1.5％，由台北富邦銀行擔任債券之標售及發行經理行。此次債券依循國際資本市場協會（ICMA）永續發展債券相關原則，並符合櫃買中心「永續發展債券作業要點」，所募資金將投入捷運路網建設，展現北市府推動綠色交通與打造宜居永續城市的決心。

運輸交通是臺北市碳排放主要來源之一，占全市排放量達20.6%，透過更完整的臺北都會區整體捷運路網建設，不僅可提高民眾綠運輸使用率，減少道路私人車輛數，達到降低全市碳排放之目的，更能有效紓緩大臺北地區交通壅塞，提供雙北市民更優質的旅運服務和良好生活環境。同時，透過便利的交通運輸，大眾日常生活圈得以外擴，為周邊地區帶來更多消費商機與就業機會，加速地方繁榮發展。

臺北市政府財政局局長胡曉嵐表示，配合北市捷運建設六線齊發，市府透過發行永續發展債券，穩定支持捷運路網建設，並吸引金融機構投入具ESG效益的公共建設。本次發行獲16家國內金融機構參與，投標倍數達3倍，展現市場對臺北市永續發展方向與財政體質的高度肯定。透過永續債券機制，市府導引民間資金投入低碳公共建設，本次發行後，北市府累計已發行7檔永續債券，總額新台幣150億元，為全國地方政府之冠。

北富銀表示，金融機構在永續轉型過程中，不僅是資金提供者，更肩負將資金導向正向影響用途之重要責任。北富銀長期協助政府與企業運用永續金融工具，建立兼顧風險管理、資金效率與社會價值的籌資架構，透過嚴謹的評估與後續追蹤機制，確保資金實際投入符合永續目標的專案，發揮金融影響力，成為公共政策推進的重要夥伴。

本次債券發行所依循之社會責任債券計畫書，涵蓋投資計畫及其社會效益評估、專案評估與篩選流程、資金運用管理及發行後資訊揭露機制，並經第三方專業機構出具評估報告，確保整體架構與國際市場慣例及國內法規接軌。北市府亦將依規定定期揭露資金運用情形與相關效益指標，落實對投資人與社會大眾的承諾。

近年來，北富銀持續深耕綠色金融與永續金融，2018年發行首檔綠色債券後，陸續完成可持續發展債券與社會責任債券發行，並積極承作再生能源、能源效率提升、社會住宅、中小企業融資等相關專案，離岸風電授信主辦件數居台資銀行之冠，更是國內首家承作第三方認證綠色貸款聯貸、社會責任貸款聯貸與永續績效連結貸款的台資銀行，並推出全台首件永續供應鏈金融合作案。截至2025年底，北富銀綠色投融資達新台幣6,485億元，年成長11%，連續四年獲《Euromoney》台灣最佳ESG銀行肯定。

未來，北富銀將持續以專業金融能力串聯政策方向與市場資源，與政府及企業攜手推動永續發展，為台灣邁向淨零與社會共榮奠定穩健基礎。