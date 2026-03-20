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國泰金獲利穩定性提升 法人估殖利率逾4.3%

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

國泰金（2883）隨接軌IFRS 17，旗下國壽獲利以高CSM及正利差的經常性收益為主，加上銀行核心獲利穩定，及台股資本市場熱絡帶動證券、投信營運，法人預估股息殖利率逾4.3%，調升評等至「增加持股」。

大型本國投顧分析，國泰金接軌IFRS 17後，獲利穩定性提升，主因在於國壽服務合約邊際（CSM）開帳數達5,119億元，高於原先預期，攤銷率為6%，每年攤銷成長10%，預計今年釋出約340億元。

其次，國壽保單資金成本改採現時利率後，保單資金成本自3.4%下降為2.2%至2.3%，較避險前經常性收益率3.5%扣除避險成本1%，避險後經常收收益正利差約40至50基點。

以國壽投資資產7.5兆元計算，每年避險後經常性收益逾1,100億元。金管會修正壽險匯率會計後，有助匯損對壽險損益表獲利及外匯價格準備金影響大幅下降。

法人表示，國泰金接軌IFRS17，由於AC部位重分類至FVOCI債券部位約22%，以匹配美元保單的存續期間，雖然淨值一次性減少約2,445億元至5,045億元，但加計CSM約5,119億元，調整後淨值9,140億元高於原先的1,650億元，且美元利率波動對美元資產/負債淨值影響下降。

法人評估，美元利率上升1%及新台幣利率上升0.33%，國泰金淨值比減少0.3%。基於台灣央行今年降息可能性不大，新台幣利率下降對淨值影響有限。

基於維持具競爭力股利政策，法人預估國泰金今年將配發現金股息3.1至3.3元，換算殖利率在4.3%以上，優於金控同業平均約3.8%。

資本市場 法人 金管會

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