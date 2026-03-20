國泰金獲利穩定性提升 法人估殖利率逾4.3%

新光人壽陪伴台灣人超過60年，一路以來的歷史創舉皆與台灣社會的重大變革緊密相連，2026年是新壽加入台新新光金控的新起點，以「認真，會把未來照亮」為核心概念，推出全新品牌形象系列廣告，透過《30年篇》、《40年篇》、《50年篇》及《60年篇》四個章節，回顧過去60年的關鍵時刻，向這片土地上每一個認真生活、共同推動台灣前進的世代致敬。

2026-03-20 10:50