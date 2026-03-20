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渣打報告：全球仍需挹資6.5兆美元 推動循環經濟

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

渣打集團最新發布的「2026循環經濟金融驅動力」報告指出，循環經濟（Circular Economy）逐漸成為全球推動永續發展與因應氣候變遷的重點策略，但驅動循環經濟的資金需求仍有極大缺口，預估至2035年前，全球還需要投入至少6.5兆美元，才能落實循環經濟蘊藏的龐大潛力，並應對氣候變遷所帶來的威脅。

報告指出，透過循環經濟對抗氣候變遷不僅廣泛受到市場關注，目前全球有超過70個主管機關推出相關政策與法規。渣打致力推動永續金融，結合領先的專業知識及全球網絡影響力，協助客戶掌握循環經濟策略帶來的發展與轉型機遇，包括投資與擴展相關基礎建設，控管氣候變遷所造成的營運風險。

渣打銀行「2026循環經濟金融驅動力」報告也點出，循環經濟從源頭延長產品壽命、提高資源使用效率以及減少原物料開採，預計可減少高達45%的全球溫室氣體排放量，尤其在鋼鐵、水泥及塑膠等傳統產業中具備更大的潛力。除了應對環境議題以外，循環經濟也可望創造龐大的經濟效益；透過加速推動，2030年底前將帶動約800萬個就業機會，帶來約5兆美元的經濟價值。

然而，相對於循環經濟背後顯著的環境與經濟效益，循環經濟策略被企業全面採納的進度仍較緩慢。渣打銀行估算，全球經濟目前僅有約7%的材料已被循環再利用；報告進一步分析，至2035年底，全球投入循環經濟的投資規模將高達7至14兆美元，對比目前僅約2,700億美元的金融投資規模，即便納入未來新增的投資承諾或可達到5,630億美元，仍有至少6.5兆美元的循環資金缺口尚待投入。

渣打「2026循環經濟金融驅動力」報告亦提出跨領域的四大核心槓桿行動，展現支持循環經濟的決心：

一、將循環經濟納入氣候與自然目標作為企業發展的核心議程。二、建立可衡量且定義與原則一致的報告標準。三、將循環經濟納入金融風險模型。四、建立國際間監管與政策的協調架構。

渣打 傳統產業 基礎建設

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