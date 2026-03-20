台灣金聯平價宅大回饋、二成5年免息延後付 開放一般民眾登記婚育宅

台灣金聯公司平價宅銷售活動自3月11日開跑以來，民眾反應熱烈，為加碼回饋民眾，台灣金聯公司20日宣布，針對2026年度平價住宅（含婚育宅）於售價二成內可分5年60期無息延後繳付尾款；同時為讓民眾有更多的選擇，開放一般民眾可登記婚育宅，惟婚育宅由具備婚育條件者優先抽籤購買。

台灣金聯公司董事長宮文萍說，為響應政府協助青年安心成家及敢婚敢生政策，2026年度平價住宅（含婚育宅）之履約期限原為120天，放寬為售價二成內可分5年60期無息延後繳付尾款，以紓緩民眾購屋前期資金壓力，協助青年完成成家夢想，並支持婚育家庭有充裕資金用於育兒等相關支出，更能穩居、敢婚、願生、樂養，讓民眾都能夠安心購屋，夢想成真。

宮文萍指出，為讓民眾有更多選擇，20戶婚育宅，開放一般民眾也可以登記，但若有新婚2年內或育有0-6歲幼兒（含胎兒）者登記，仍由其優先抽籤，則一般民眾所繳3萬元保證金及1千元手續費全數退還。

宮文萍強調，今年度平價住宅（含婚育宅）之平均售價已經低於市價92折，讓利非常多，並有四大保證「產權清楚、非海砂屋、非輻射屋、非事故屋」，且已裝修完成，又免仲介費、代書費，民眾可節省不少費用，台灣金聯不只是銷售平價宅，更是協助完成民眾的成家夢，活動將於4月7日截止，有購屋需求的民眾可把握一年一度的機會，進行賞屋及登記。