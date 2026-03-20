和泰產險去年獲利年增1成　今年簽單保費拚165億

和泰產險總經理顏思齊今天指出，去年全年自結稅前利益達新台幣24.3億元，年增約10%，今年公司簽單保費業績目標拚165億元，同時將透過導入新科技開發新商業模式，作為成長契機。

和泰集團旗下和泰產險今天上午舉行大直大樓啟用典禮。和泰汽車董事長黃南光表示，面對過去幾年產險業挑戰，和泰產險展現極大韌性，讓集團對產險的未來充滿信心。和泰產險即將跨入第1個10年里程碑，新大樓象徵邁入「2.0時代」，也展現集團深耕台灣、永續經營成果。

和泰產險董事長蔡伯龍透露，產險市場面臨越來越激烈的波動和轉型考驗，這段自地自建過程並不容易，期間經歷防疫保單衝擊，集結眾人之力才達成今日成果。

顏思齊談及，去年全年自結稅前利益達新台幣24.3億元，相較2023年14億元顯著成長，股東權益亦由42.6億元躍升至86.4億元 。過去9年間業績成長達3.1倍 ，去年簽單保費規模已達156億元，今年簽單保費目標165億元，持續穩健成長。

對於未來發展策略，顏思齊說，除了傳統險別及通路繼續維持穩健經營，也將運用人工智慧（AI）與導入新科技，開發過去沒有嘗試過的新商業模式，作為成長契機。舉例來說，和泰產險先前攜手凱基銀行推出「數位資產託管風險保障保險」，為全台首創。

顏思齊提到，和泰產險定期與科技業等戰略夥伴，就損失防範建立、各險種風險保障做討論及合作，包括它們到國外設廠的工程險、未來財產保險規劃、各項出口產品責任險等，而萬一企業遇到意外事故導致營運中斷，也能夠提供保險規劃，讓其可以穩健經營企業。

此外，面對近期地緣政治風險升溫，顏思齊說明，企業客戶隨時都在調整因應策略，如果以近期來說，美伊戰爭導致運輸保險風險，而面對這種「極度不能確定」的情況，會選擇先暫時避開此風險，以確保企業能夠穩健經營。