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法國巴黎銀行財富管理 連續兩年榮獲台灣最佳國際私人銀行

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
法國巴黎銀行財富管理台灣區負責人許哲崑與《亞洲私人銀行家》2025年「台灣最佳國際私人銀行」獎座合影，該行已連續兩年榮獲此殊榮。法國巴黎銀行／提供
法國巴黎銀行財富管理台灣區負責人許哲崑與《亞洲私人銀行家》2025年「台灣最佳國際私人銀行」獎座合影，該行已連續兩年榮獲此殊榮。法國巴黎銀行／提供

法國巴黎銀行財富管理宣布，榮獲《亞洲私人銀行家》（Asian Private Banker）頒發之2025年「台灣最佳國際私人銀行」獎，連續兩年榮獲此殊榮。

法國巴黎銀行財富管理台灣區負責人許哲崑表示：「這項殊榮是對團隊長期投入與專業表現的最佳肯定，我們將持續為客戶提供卓越的服務。我們持續結合在地專業與全球資源，為台灣企業家與高資產族群提供符合需求的客製化解決方案。此次獲獎亦彰顯我們『One Bank』的協作模式，透過跨部門的緊密合作，為客戶提供更完整且無縫的服務體驗。」

《亞洲私人銀行家》指出：「法國巴黎銀行財富管理獲選為『台灣最佳國際私人銀行』，反映其於2025年的強勁成長，以及長期深耕區域、成功服務客戶的成果。」該行於2025年在資產管理規模（AUM）、整體營收與多元收入來源方面皆有顯著成長，並透過持續優化成本結構，為未來發展奠定穩健基礎。

法國巴黎銀行財富管理深耕台灣逾20年，自進入台灣市場以來，始終將永續發展置於核心策略，並透過嚴謹的風險管理、主動式顧問服務，以及以客戶為先的服務理念，持續推動業務發展。同時，整合環球銀行、全球市場，以及融資解決方案等團隊資源，落實「One Bank」模式，為客戶提供涵蓋企業、家族與投資需求的解決方案。針對家族客戶，提供財富規劃及信託等多元服務。

《亞洲私人銀行家》指出，法國巴黎銀行財富管理透過整合式財富管理平台推出一系列自有基金（proprietary in-house funds），讓台灣客戶得以直接運用專屬的專業資源。該產品由投資長（CIO）團隊主導，致力於為客戶提供兼風險與報酬的穩健投資表現。此外，其獨特的投資顧問模式亦為一大特色，使投資顧問在客戶服務中扮演更核心的角色，並透過較高的投資顧問配置比例，強化與客戶之間的互動，進一步提升服務的客製化程度與客戶參與度。

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