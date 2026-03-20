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新光人壽全新形象廣告「認真，會把未來照亮」 向台灣各世代致敬

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
新光人壽全新形象廣告，串聯60年歷史創舉，向台灣各世代致敬。新光人壽／提供
新光人壽全新形象廣告，串聯60年歷史創舉，向台灣各世代致敬。新光人壽／提供

新光人壽陪伴台灣人超過60年，一路以來的歷史創舉皆與台灣社會的重大變革緊密相連，2026年是新壽加入台新新光金控的新起點，以「認真，會把未來照亮」為核心概念，推出全新品牌形象系列廣告，透過《30年篇》、《40年篇》、《50年篇》及《60年篇》四個章節，回顧過去60年的關鍵時刻，向這片土地上每一個認真生活、共同推動台灣前進的世代致敬。

回顧60年前，人壽保險是社會大眾所抗拒的話題，新光人壽為提升民眾對保險的認識、增強對壽險公司的信心，創業之初便組建在當時難得一見的摩托車部隊，靠著高機動性穿梭在城市及鄉村的大街小巷，將保障概念傳播到社會的每個角落，如今台灣的保險投保率及滲透度都名列世界前茅，台灣人的高風險意識也成為社會安定、照亮未來的根基。

1980年代，新光人壽率先推出500萬元保額的生死合險保單，宣示對廣大消費者的保障與承諾，在風雨交加的廣告場景，撐開特大號雨傘才足以為一家四口遮風蔽雨，透過大傘將守護的概念具象化，讓社會大眾看見家庭責任的重要性，深刻的文化符號也成為跨越四、五、六年級三個世代的共同回憶，社會大眾更將特大號雨傘，統稱為「500萬大傘」。

隨著時間演進至「台灣錢淹腳目」的1990年代，堪稱是台灣經濟迅速發展的關鍵十年，在市場追逐短期獲利時，新光人壽預見超高齡社會的未來，領先業界推出台灣第一張長期看護保單，帶給民眾更完善的退休醫療保障，並提醒社會大眾，重視生命的長度，更要重視生命的厚度，創新概念引領此後因應長期看護或長期給付型態的健康險商品，堪稱台灣長照險先驅。

如今台灣已進入超高齡社會，在少子化與高齡化的家庭結構轉變下，無親友能照顧生病者的「零家庭照顧者」時代即將全面來臨，作為長照險專家，新光人壽根據不同族群所需，推出「新光人壽Go依靠長期照顧定期健康保險」、「新光人壽新依靠B型長期照顧終身健康保險」、「新光人壽新依靠A型長期照顧終身保險」等商品，讓民眾無論在人生哪個階段，都能規畫適合的長照保障。

新光人壽秉持母公司台新新光金控「認真、創新、永續」的精神，相信創新並非一蹴可幾，而是必須用數十年的堅持與累積，才能照亮未來的生活，感謝每一個世代的認真與努力，共同成就今日的台灣，今後，新光人壽也會持續發揮安定溫暖的力量，守護這片土地上的人民邁向更好的未來。

超高齡社會 長期照顧 新光人壽

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