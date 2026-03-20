央行鬆綁第二戶 李同榮：只有「三微效應」、房價仍會修正

央行19日宣布自然人第二戶購屋貸款成數由五成提高至六成，房市趨勢專家李同榮表示，此次央行政策屬於「精準微調」，市場反應預期將呈現首購信心微升、換屋意願微增、交易量微溫的「三微效應」。

李同榮表示，近年房市受到兩股壓力夾擊：一是產業資金斷鏈，二是交易限貸鎖喉，政府將第二戶購屋大幅限貸，並將多數換屋族群界定為投資客，使市場交易動能受到嚴重扭曲與傷害。

在這兩股壓力之下，房市交易量呈現窒息式萎縮，尤其換屋市場幾乎陷入停滯，如同一灘死水。

李同榮表示，此次精準微調具有三大意涵：

一、宣示意味濃厚，實質效益有限：

央行此次將第二戶貸款成數由五成提高至六成，雖然回應市場對換屋政策的強烈民怨，但整體而言仍屬於象徵性調整，代表政府的關切，主要意義在於釋出政策開始微幅鬆動的訊號，但對整體交易量的實質刺激仍相當有限。

二、象徵性鬆綁，避免房市再升溫：

央行對房市仍保持高度警戒，擔心政策一旦快速鬆綁，市場可能重新升溫。從市場基本面來看，房價仍在修正循環，市場餘屋量持續增加，交易量仍處低檔，短期內並不可能因為微調利多而快速反彈。

三、選舉前「擠牙膏式」政策調整：

目前房市雖然降溫，但尚未達到部分鷹派決策者所期待的調整幅度，因此政策很可能採取「分階段、擠牙膏式」鬆綁：先小幅調整，再觀察市場反應，保留後續政治與政策操作空間。

李同榮表示，要讓房市交易量真正回溫，須具備兩個條件，一是換屋限貸進一步鬆綁，政策應考慮取消或延長18個月出售第一戶的限制，讓換屋族能正常進行資產調整。

第二是建商必須適度讓利，如同央行總裁楊金龍所說，「建商若能讓利，房市才能軟著陸。」

李同榮表示，在資金壓力與餘屋增加的環境下，若建商仍僅以成本為理由撐價，將可能導致賣壓累積、修正時間拉長、屆時跌幅反而加深。唯有「換屋限貸政策積極鬆綁」、「建商適度降價」，才能換取成交量回升。