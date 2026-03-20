信用管制開小門 北台房市 預期520檔回暖

北台灣329檔期推案量雖然探新低，昨（19）日央行宣布鬆綁，有助於提振市場信心，專家表示，預期最快在520房市檔期可看到推案量大幅回暖，甚至可能會有爆炸性的成長。

住展雜誌昨日發布北台灣新案329檔期推案預估量，推案量1,435.1億元，年減12.7%，探15年以來新低，上次低點為2011年的1,369億元，顯見在央行尚未宣布鬆綁前，建商進場腳步仍緩慢。

北台灣329檔期預估推案量

不過，央行昨日宣布，第二戶貸款成數將由五成調升至六成。住展雜誌企研室總監暨發言人陳炳辰指出，房市低迷超過一年，雖然鬆綁幅度不大，但對提振市場信心應該會有所幫助，倘若買氣回暖態勢轉強，應在上半年會看見建商較明顯的推案量，尤其是新北市、新竹地區將有幾個指標大案可做觀察，加上下半年進入台灣選舉白熱化時期，建商應都更有意在上半年推案，最快在520檔期可有表現。

觀察今年北台灣329檔期，以全台住宅量體最多的新北市居冠，達為580.5億元，陳炳辰指出，房市寒流下瘦死的駱駝比馬大，新北市還是有百億元指標案，出現在板橋區遠東通訊園區、中和區新店溪左岸、林口區家樂福生活圈，惟各有延推、改產品規格等因應景氣的情況，而三重區、板橋區、中和區三熱區公開案數多，地段穩健讓建商推案較有把握。

桃園市與台北市都推出300多億元的案量，桃園市在此檔期估為357.6億元，百億元大案是中壢區捷運興南站一帶的寶佳建設新案，另有龜山區A7重劃區的遠雄建設廠辦案估有80多億元，還具看頭。而中壢區是桃園市推案個數最多行政區，一片逆勢中創造南桃園成為亮點。