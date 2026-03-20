信用管制開小門 專家：「換屋人道走廊」來了

房市自第七波信用管制措施以來陷入急凍，各界呼喊鬆綁措施不斷，央行昨（19）日召開理監事會議宣布，將全國自然人第二戶購屋貸款最高成數由五成調升為六成。房產專家分析，「換屋人道走廊來了」央行政策微調將為低迷交易量注入信心，可望帶動部分剛需買盤回流，房價議價空間有望縮小、價格持穩止跌。

中華民國不動產建築開發公會全聯會理事長楊玉全表示，肯定央行能聽取民意，針對自然人第二戶貸款適度「鬆綁」一成。這顯示政府在防堵投機的同時，已注意到城鄉差異或家庭剛性需求，像是照顧長輩、子女分居等的金融便利性。

高力國際業主代表服務部董事黃舒衛指出，央行限貸令微調，有助於改善局部流動性，但未改變整體資金環境偏緊的事實；在政府一波波的房市緊縮政策中，市場在去槓桿與政策管制雙重作用下，住宅市場已陷入資金流動性的僵局，在房市需求調整的過程中，重點已不是單純的房價降多少，而是看誰買得起。

楊玉全進一步指出，貸款成數由五成調升至六成，對於正值換屋期的民眾而言，可減少約一成的自備款壓力，避免因資金卡死而導致違約風險或換屋困局。