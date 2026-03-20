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央行理監事會 GDP增幅7.28% CPI調至1.8%

經濟日報／ 記者任珮云葉佳華／台北報導

中央銀行昨（19）日上修今年全年GDP年增幅增率至7.28%，同時上修全年CPI及核心CPI年增率預測值分別為1.8%、1.75%。 央行表示，國際油價每上升10美元對台灣CPI的影響為0.12個百分點，這是在沒有「油價平穩措施」的估算；若考量政府「油價平穩措施」後，國際油價每上升10美元對台灣CPI的影響為0.06個百分點。

央行總裁楊金龍表示，中東戰事推升國際油價，央行將國際油價的全年平均價預估值，由58.3美元上修到85美元；在中東戰事爆發，推升國際原油等能源價格，加以個人電腦等消費性電子商品生產成本大幅上升，業者面臨漲價壓力，全年CPI和核心CPI年增率皆由去年底估值1.63%向上調整。

楊金龍表示，以過去經驗，中東戰爭時間不會太長，屬於短期性質，每桶100美元油價是比較「嚴重」的假設。而若因油價上升導致CPI上升至2%，央行也不會立刻採取升息的措施，會觀察中長期的趨勢和風險。央行經研處每月都會對油價進行更新預測，若4、5月油價持續大幅上行，央行全年GDP和CPI估值也會調整。

央行昨天的理監事會，將今年經濟成長率上修至7.28%，央行表示，主要受新興科技應用商機持續拓展，持續帶動台灣出口穩健成長，並挹注民間投資動能，而民間消費成長亦可望增溫。

楊金龍 油價 經濟成長率

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