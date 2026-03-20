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央行鬆綁 第2戶貸款成數升至6成 將可減輕換屋族自備款壓力

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央行理監事會 房貸鬆綁 第二戶可貸六成

經濟日報／ 記者葉佳華任珮云／台北報導

中央銀行昨（19）日舉行今年第1季理監事會，會中決議微調房市管制，將自然人第2戶貸款成數上限由五成放寬至六成。央行總裁楊金龍表示，這次微調主要回應陳情人對第二戶貸款的需求，強調房市目前屬於軟著陸的開頭，仍不宜大幅放寬。

楊金龍表示，本次適度微調自然人第2戶購屋貸款成數上限，主要是呼應民眾陳情第2戶貸款是供家人或自己購屋自住需求，因而受到貸款成數限制，認為應該正視相關陳情人的需求，但楊金龍強調，僅是微調，現階段仍不宜大幅放寬信用管制，因若大幅放寬，恐怕民眾看漲房價的預期心理再起，將使第七波信用管制成效功虧一簣。

楊金龍強調，房市軟著陸仍是央行最主要的基調，而目前屬於軟著陸的開頭而已，也不希望像中國大陸房市那樣硬著陸，要再拉上來就很難。

他表示，微調自然人第2戶貸款成數上限，對於房市管制的影響並不會太大，也並非大幅度的放寬。

截至2月底全體銀行不動產貸款集中度已經由2024年6月底的高點37.61%降至35.96%，楊金龍對此則表示，對於信用管制成效屬於「符合預期」，但還未達到目標，因此將會密切滾動式檢討。

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