利率連八凍 央行：貨幣政策調向「偏緊」

中央銀行昨（19）日召開首季理監事會議， 宣布政策利率連八凍，針對中東地區戰事升溫及國際油價走高所帶來的通膨壓力與金融市場變動，央行總裁楊金龍明確表示，當前貨幣政策基調將朝「偏緊」方向調整，關鍵將落在第2季的情勢發展，關注三大面向。

楊金龍並在會後語帶保留表示，希望在6月理監會之前，不會有召開臨時理監事會的突發狀況。

楊金龍談話重點

楊金龍指出，目前央行特別關注三大面向：首先為中東戰事持續時間，其次為國際油價上漲的幅度與速度，第三則是衝突是否進一步擴大至其他地區。

楊金龍說，根據以前的經驗，中東戰爭不持久，因為對大家都不利，不過包括戰爭的長度、強度及範圍是否擴大等因素，不僅牽動全球能源供應，也將直接影響通膨走勢及市場預期心理。他強調，若通膨持續升溫並形成預期心理，央行將採取更為審慎且偏向緊縮的貨幣政策，以維持物價穩定。

針對主要國家央行動向，楊金龍表示，美國聯準會（Fed）已關注中東局勢對經濟與通膨的潛在影響，但升息並非目前優先選項，較可能採取延長觀望期、調整政策節奏與次數的方式因應。整體而言，全球主要央行目前雖尚未進入升息循環，但政策立場普遍轉趨「鷹派」，顯示對通膨風險的高度警覺。

央行進一步分析，在中東戰事爆發前，主要央行如美國聯準會、歐洲央行（ECB）及日本銀行（BoJ）均維持利率不變，中國人民銀行則持續採取寬鬆政策。此次地緣政治衝突與2022年俄烏戰爭類似，均屬供給面衝擊。一旦能源價格因衝突升高，可能引發通膨預期升溫，進而產生所謂「第二輪通膨效應」。在此情況下，各國貨幣政策將轉趨緊縮，包括Fed延後降息並縮小幅度、ECB可能重啟升息，以及BoJ提前調整利率。

在國內因應措施方面，楊金龍指出，若物價上漲主要來自供給面因素，透過政府相關政策進行抑制效果較佳。央行指出，目前政府已採取多項穩定措施，包括持續實施「亞鄰最低價」調整上限與油價平穩機制，透過雙緩漲措施減輕油價波動衝擊等。

楊金龍進一步說明，若通膨主要源自供給面因素，單純透過需求面工具如升息，未必能有效抑制價格上漲。然而央行亦不能完全袖手旁觀，其主要關注在於通膨預期是否升高。