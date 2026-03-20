台幣貶近32大關 本月來外資流出規模前所未有

新台幣匯價在外資賣超台股匯出壓力下，昨（19）日再貶1.21角，以31.953元作收，逼近32元大關，成交量放大至32.735億美元。央行總裁楊金龍昨日表示，從3月以來外資流出去的資金很龐大且集中，出現前所未有的規模，新台幣呈現趨貶。

昨日主要貨幣對美元升貶幅

央行昨日召開理監事會，談及新台幣匯率，楊金龍強調，中東戰事以來，外資大量匯出，考量新台幣大幅貶值不利物價，3月以來央行積極進場調節。楊金龍指出，若以新台幣匯價31.8元計算，相較於去年平均匯價貶值約1.98%，則對CPI的影響（年增）是0.05至0.15%之間。

楊金龍表示，央行還是讓市場機能運作，允許匯率在合理區間貶值，但在新台幣貶值過程中，央行都會調控波動幅度，避免發生輸入性通膨。他強調，當資金單向流動（如單邊匯出）時，央行將加大調節力道，若進出金額相對中性或不明顯，則減少或不進行調節。央行職責是維持市場秩序，避免匯率過度劇烈波動。

近期亞幣不同調，楊金龍表示，大陸人行可能考量川習會及資金流出等因素，讓人民幣相對偏強；但韓元的波動度相對較大。