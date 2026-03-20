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玉山莒光盃排球賽拚出高下

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山金控行銷長林俊佑（中）與「玉山莒光盃」得獎隊伍合影。賽會將挑選優秀球員，為台灣爭取U17、U18國際賽榮譽。玉山金控／提供
玉山金控行銷長林俊佑（中）與「玉山莒光盃」得獎隊伍合影。賽會將挑選優秀球員，為台灣爭取U17、U18國際賽榮譽。玉山金控／提供

玉山莒光盃全國排球賽為台灣唯一青年、青少年排球國手選拔賽，於3月14日至17日在高雄前鎮國中、福誠高中舉行，參賽隊伍包含由排球四大盃賽積分前12強的國中與高中隊伍，加上各組地主代表隊，今年合計52支隊伍、近千位選手參與，最後四所學校奪冠。

歷經四天激烈的競爭後，最終分別由高中男子組-新北市華僑高中、高中女子組-台中市東山高中、國中男子組-屏東縣新園國中、國中女子組-台中市雙十國中奪得盃賽分組冠軍。而從中遴選的優秀球員，也將代表台灣參加7月的U17男子、女子世界排球錦標賽及8月的U18男子、女子亞洲排球錦標賽。

玉山銀行與中華排球協會連續五年攜手合作，持續支持排球發展，自2023年起，透過玉山莒光盃所遴選出的台灣代表隊，陸續在U16男子、女子亞洲排球錦標賽奪得季軍，在U17男子、女子世界排球錦標賽奪得季軍與殿軍，以及在U18女子亞洲排球錦標賽獲得季軍，也取得U19世界排球錦標賽的參賽資格，每年成績持續進步，讓台灣排球在國際舞台上發光發熱。

玉山銀行表示，推動玉山莒光盃主要目的是希望可以培育出更多優秀排球選手，每一屆賽事也設立個人獎項，遴選出場上表現最優異且具前瞻性之球員，並給予選手們實質的肯定及鼓勵，今年除提供每位參賽球員手部與膝蓋護具，以降低球員運動傷害風險，讓運動生涯更長久外，此次也特別為冠軍隊伍每位選手準備專屬排球背包，勉勵選手在場上的投入與付出。

中華民國排球協會理事長龔建榮也特別感謝玉山銀行長期對賽事的支持，不僅為青少年排球選手創造更多成長與突破的機會，更為台灣排球的發展注入持續向前的動能，一同為台灣排球加油。

玉山銀行長期關注台灣體育發展，支持多項體育賽事，包括連續20年舉辦玉山盃青棒錦標賽、連續六年支持XTERRA全球越野三項巡迴賽、推動玉山射箭國手選拔賽與射箭裝備捐贈、以及與台北鯨華女排及高雄全家海神籃球隊一同力挺台灣體育活動。

玉山銀行表示將以實際行動持續推動國內青年與青少年排球賽事發展，邀請大家共同關注「玉山莒光盃全國排球賽」及選手們表現，一起為台灣排球喝采。

U17 青少年 選手

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